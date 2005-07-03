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۱۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۸

همزمان با ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

برنامه "راز پنهان " از شبكه قرآن سيما پخش مي شود

برنامه تركيبي " راز پنهان" ، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از شبكه قرآن سيما پخش مي شود .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين برنامه در 10 قسمت 20 دقيقه اي تهيه شده كه مباحث كارشناسي ، مداحي ، شعر خواني ، روايات و اشاراتي به احاديث و خطبه هاي حضرت فاطمه (س) را شامل مي شود .

برنامه "راز پنهان" از امروز تا 22 تيرماه هر روز ساعت  15/10 دقيقه از شبكه قرآن سيما پخش خواهد شد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" شبكه قرآن سيما در حال حاضر فاقد آنتن مستقل است اما در روز بالغ بر 11 ساعت برنامه دارد.

بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده ، تلاش مسئولان بر اين است كه بزودي آنتي مستقل را به شبكه قرآن اختصاص داده و با تهيه و پخش برنامه هاي معنوي ، در راستاي اطلاع رساني و همچنين پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان ، فعاليت بيشتر و متمركزتري داشته باشند .

کد مطلب 202517

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