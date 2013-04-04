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۱۵ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۲۰

چنگلوائی خبرداد:

آغاز برداشت گندم از مزارع خوزستان

آغاز برداشت گندم از مزارع خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان گفت: برداشت گندم از 750هکتار از زمین های زیر کشت رفته این استان آغاز شد.

کیخسرو چنگلوائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان زمین زراعی که به زیر کشت گندم رفته، 480هزار هکتار آبی و بقیه دیم است.

وی همچنین عنوان کرد: کاهش بارشهای موثر هرچند نگرانی هایی برای كشاورزان به ویژه كشاورزان دیم كار به وجود آورده است ولی خنكی هوا در یك ماه اخیر به ویژه در شمال و شرق استان و وجود رطوبت كافی در خاك تا حدی كمبود بارش را جبران كرده است.

چنگلوائی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم بارشهای بهاری در استان خوزستان و مناطق بالادست، افزود: با این وضع برآوردها و پیش بینی ها نشان می دهد كه وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته بهتر است.  

وی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری بیش از یک میلیون و 700هزار تن گندم در استان خوزستان تولید شود که نسبت به سال زراعی گذشته 10درصد افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان افزود: زمینهای کشاورزی در بیشتر شهرهای استان خوزستان از جمله دشت آزادگان، خرمشهر، شادگان، شوش، اندیمشک و دزفول به زیر کشت این محصول رفته است.

خوزستان با تولید یک میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات زراعی مقام نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2025667

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