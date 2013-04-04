آغاز برداشت گندم از مزارع خوزستان

کیخسرو چنگلوائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان زمین زراعی که به زیر کشت گندم رفته، 480هزار هکتار آبی و بقیه دیم است.



وی همچنین عنوان کرد: کاهش بارشهای موثر هرچند نگرانی هایی برای كشاورزان به ویژه كشاورزان دیم كار به وجود آورده است ولی خنكی هوا در یك ماه اخیر به ویژه در شمال و شرق استان و وجود رطوبت كافی در خاك تا حدی كمبود بارش را جبران كرده است.



چنگلوائی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم بارشهای بهاری در استان خوزستان و مناطق بالادست، افزود: با این وضع برآوردها و پیش بینی ها نشان می دهد كه وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته بهتر است.



وی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری بیش از یک میلیون و 700هزار تن گندم در استان خوزستان تولید شود که نسبت به سال زراعی گذشته 10درصد افزایش داشته باشد.



رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان افزود: زمینهای کشاورزی در بیشتر شهرهای استان خوزستان از جمله دشت آزادگان، خرمشهر، شادگان، شوش، اندیمشک و دزفول به زیر کشت این محصول رفته است.



خوزستان با تولید یک میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات زراعی مقام نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.