به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی ووشو برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی قرار بود از فردا شنبه در محل آکادمی ووشو برگزار شود که با توجه به تعویق این مسابقات، اردوی این تیم نیز به تیرماه موکول شد. اما در پیش بودن مسابقات قهرمانی جهان و همچنین قهرمانی جوانان آسیا باعث شد تا این فدراسیون برای انتخاب نفرات مدعی برای حضور در اردوی تیم ملی درصدد برگزاری مسابقات انتخابی باشد.

برهمین اساس رقابتهای جوانان انتخابی تیم ملی دوم اردیهشت ماه و مسابقات بزرگسالان برای حضور در تیم ملی هشتم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در پایان این مسابقات در هر وزن دو ووشوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب می کنند.

رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا شهریورماه به میزبانی فیلیپین در مانیل و رقابتهای قهرمانی جهان آبان ماه به میزبانی مالزی در کوالالامپور برگزار می شود.

