  1. استانها
  2. اردبیل
۱۵ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

آقا محمدیان:

عرضه روزانه یک میلیون لیتر بنزین در اردبیل طی تعطیلات نوروزی

عرضه روزانه یک میلیون لیتر بنزین در اردبیل طی تعطیلات نوروزی

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: روزانه یک میلیون لیتر بنزین در تعطیلات نوروزی در سطح استان عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقا محمدیان ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت جایگاههای سوخت اردبیل تصریح کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته توزیع بنزین بدون هیچ گونه مشکلی انجام شد.

وی با یادآوری فعالیت 54 جایگاه سوخت در منطقه اضافه کرد: هیچ یک از جایگاهها در طول ایام نوروزی تعطیل نبوده و مراکز عرضه بنزین بدون وقفه فعالیت کرده اند.

آقا محمدیان اضافه کرد: در حال حاضر جایگاههای سوخت از وضعیت مناسب سوخت دهی برخوردارند و در روزهای پایانی تعطیلات نیز به مراجعان ارائه خدمت خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل معتقد است این دستگاه اجرایی پیش بینی مناسبی از نیاز سوختی استان در ایام تعطیلات داشته و به همین دلیل با مشکلی مواجه نبوده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری علاوه بر تامین مناسب سوخت، تلاش شد امکانات و خدمات رفاهی مناسبی نظیر سرویس بهداشتی، نمازخانه، سرویس خودرو و... در جایگاهها به مسافران ارائه شود.

کد مطلب 2025685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه