عرضه روزانه یک میلیون لیتر بنزین در اردبیل طی تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقا محمدیان ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت جایگاههای سوخت اردبیل تصریح کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته توزیع بنزین بدون هیچ گونه مشکلی انجام شد.

وی با یادآوری فعالیت 54 جایگاه سوخت در منطقه اضافه کرد: هیچ یک از جایگاهها در طول ایام نوروزی تعطیل نبوده و مراکز عرضه بنزین بدون وقفه فعالیت کرده اند.

آقا محمدیان اضافه کرد: در حال حاضر جایگاههای سوخت از وضعیت مناسب سوخت دهی برخوردارند و در روزهای پایانی تعطیلات نیز به مراجعان ارائه خدمت خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل معتقد است این دستگاه اجرایی پیش بینی مناسبی از نیاز سوختی استان در ایام تعطیلات داشته و به همین دلیل با مشکلی مواجه نبوده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری علاوه بر تامین مناسب سوخت، تلاش شد امکانات و خدمات رفاهی مناسبی نظیر سرویس بهداشتی، نمازخانه، سرویس خودرو و... در جایگاهها به مسافران ارائه شود.