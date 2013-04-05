شفیع آقامحمدیان مجری طرح پروژه "لاله" به کارگردانی اسدالله نیک‌نژاد که این روزها در حال فیلمبرداری است درباره روند تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: بخش‌های مختلف این فیلم سینمایی که اغلب صحنه‌های خیابانی بوده فیلمبرداری شده است و از شامگاه گذشته تغییر لوکیشن داده‌ایم و قرارست تصاویر مربوط به خانه لاله صدیق قهرمان اتوموبیلرانی کشورمان را که این فیلم بر اساس زندگی وی ساخته می‌شود، فیلمبرداری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بخش‌هایی که قرارست در این لوکیشین فیلمبرداری شود، گفت: در این لوکیشین بخش‌هایی از فیلمنامه که مربوط به زندگی شخصی و حرفه‌ای لاله صدیق و ارتباط با پدر و مادر و دوستانش است، فیلمبرداری می‌شود.

آقامحمدیان در پاسخ به اینکه چرا از دو فیلم سینمایی"لاله" و "رنج و سرمستی" که هر دو از پروژه‌های در دست تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ترجیح داد از پشت صحنه "رنج و سرمستی" به کارگردانی جهانگیر الماسی دیدن کند؟ گفت: احتمال حضور آقای رئیس‌جمهور در پروژه سینمایی "لاله" زیاد است.

مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان افزود: زمانی که محمود احمدی‌نژاد در پشت صحنه فیلم "رنج و سرمستی" حاضر شد، گروه تولید فلیم "لاله" مشغول کار در لوکیشین بیرونی و صحنه‌های خیابانی بودند به همین دلیل امکان حضور ایشان در پشت صحنه این فیلم فراهم نبود.