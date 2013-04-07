عروس دریایی روباتیک ناظر اقیانوس ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمونه اولیه این روبات 180 سانتی متر طول و 77 کیلوگرم وزن دارد. این روبات که کایرو خوانده می شود یک مدل بزرگ تر از عروس دریایی روباتیک دیگری به همین نام است که سال گذشته توسط محققان مهندسی مکانیک دانشگاه ویرجینیا تک رونمایی شد.

"الکس ویلانووا" از سنت ژاک، نیو برونسویک کانادا گفت: یک دستگاه بزرگ تر گنجایش، ظرفیت و طول عمر بیشتری دارد و می تواند عملیات های وسیع تری را انجام دهد.

هدف قرار دادن دستگاه های خودکار و خود شارژ شونده در آب برای مقاصد نظارت بر محیط زیست و همچنین کاربردهایی دیگری از جمله مطالعه حیات آب، نقشه برداری از کف اقیانوس ها و نظارت بر جریان های اقیانوسی است.

عروس دریایی به خاطر توانایی هایش در مصرف اندک انرژی نسبت به دیگر گونه های دریایی کاندید جذابی برای تقلید است. این گونه دریایی در رنگ، اندازه و شکل های مختلفی دیده می شود و از این رو طرح های متعددی برای تقلید از آن وجود دارد. همچنین عروس دریایی در همه مناطق اقیانوسی جهان زندگی می کنند و می توانند گستره وسیعی از دماها را در آب شیرین و شور تحمل کنند.

محققان کانادایی در حال ساخت مدل های بدن عروس دریایی ، تلفیق مکانیک سیالات و ساخت سیستم های کنترل هستند.

این دانش پژوهان امیدوارند این روبات را بهبود بخشیده، مصرف انرژی را کاهش دهند، عملکرد شنا را ارتقا دهند و همچین تقلید بهتری از ریخت شناسی و طبیعت عروس دریایی صورت دهند.

کایرو انرژی مورد نیاز خود را از باتری قابل شارژ فلز نیکل تامین می کند. این عروس دریایی باید ماه ها و یا مدت زمان بیشتری را به طور خودکار عمل کند چرا که مهندسان احتمالا نخواهند توانست روبات ها را گیرانداخته و تعمیر کنند یا منبع انرژی آنها را تعویض کنند.

کایرو توانایی خود را برای شنای خودکار نشان داده است و توانسته است ظاهر و حرکات فیزیکی خود را مشابه گونه طبیعی عروس دریایی حفظ می کند.

این روبات می تواند داده هایی را جمع آوری، ذخیره سازی، تحلیل و منتقل کند.

این عملیات خودکار در شرایط آب های کم عمق یک گام مهم به سوی نمایش استفاده از این موجودات است.

بدن این روبات شامل ساختارهای حمایتی سفت و سخت با موتورهای الکتریکی جریان مستقیم است که بازوهای مکانیکی را کنترل می کند.این بازوها در ترکیب با نوعی ژله مصنوعی حرکت هیدرودینامیکی را ایجاد می کند.