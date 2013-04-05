اسكان بیش از یک میلیون مسافر در مدارس و ادارات قم

محمدحسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاریخ اسکان نوروزی ادارات گفت: از 24 اسفند تا ساعت 24 روز 14 فروردین اسکاندهی انجام شده که جمعا یک میلیون و 45 هزار و 965 نفر طی ایام نوروز اسکان داده شدند.

وی در رابطه با ادارات اسکان پذیر اظهار داشت: اماکن و هتل ها، مدارس، بوستان ها، حسینیه ها، مهمانسرای ادارات و اماکن ورزشی و ورزشگاه‌ها در ایام نوروز شرایط اسکان را برای اقامت مسافران نوروزی مهیا کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش قم با اشاره به مدارس و اماکن استان قم گفت: 400 مدرسه قم با چهار هزار کلاس در ایام نوروز برای اسکان مسافران تجهیز شده بود که 397 هزار و 301 نفر مسافر در این مدارس اسکان داده شدند. همچنین در اماکني از جمله هتل آپارتمان ها، هتل ها، مهمانسراها طی این ایام 137 هزار و 639 نفر اسکان داشتند.

امین جعفری با اشاره به اسكان مسافران در بوستان هاي قم تصریح کرد: علاوه بر بوستان‌ها و پارک‌های قم، 10 بوستان به امکانات کامل تحت نظر شهرداری آماده و پذیرای 371 هزار و 65 نفر از مسافران جهت اسکان در این ایام بوده است.

وی همچنین با اشاره به اسکان در حسینیه های شهر قم افزود: 52 هزار و 633 نفر از مسافران نوروزی در حسینیه‌ها اسکان داده شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به مهمانسراهای ادارات و اماکن ورزشی و سایر مجتمع ها گفت: 13 هزار و 469 نفر در در مهمانسرای اداراتی چون مخابرات، جهاد و... اسکان داشتند و همچنین در ورزشگاه حیدریان، مجتمع امام خمینی(ره)، مجتمع نور، مسجد الغدیر، زینبیه، مسجد اهل بیت(ع)، سالن‌های ورزشی مدارس و... 73 هزار و 858 نفر اسکان داده شدند.

امین جعفری با اشاره به هزینه‌های اسکان نووزی تصریح کرد: مدراس اسکان پذیر با توجه به درجه کیفیتشان هزینه‌هایی جهت اسکان دریافت می‌کردند. اقامت در این مدارس برای فرهنگیان نیم بها بوده و شبی 7 هزار تومان برای 5 نفر دریافت می‌شده، و برای غیر فرهنگیان هزینه‌ها روزانه 24 هزار تومان برای مدارس درجه یک، 18 هزار تومان برای مدارس درجه 2، و مبالغ کمتری برای مدارس درجه سه از مسافران دریافت می‌شده است.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات مدارس ویژه ایام نوروز، گفت: اتاق‌های دجه یک با تلویزیون، پتو، فرش، یخچال تجهیز شده بود، اتاق‌های درجه 2 با فرش و پتو تجهیز شده و تلویزیون و یخچال داخل راهرو به صورت مشترک در اختیار مسافران قرار داده شده و دارای آبدارخانه مشترک برای پخت و پز بود. اتاق‌های درجه سه نیز با فرش و پتو تجهیز شده بودند.

