مردم حماسی سیاسی و اقتصادی امسال را بخوبی رقم خواهند زد

به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله هادی باریک بین روز پنجشنبه با توجه به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و اقتصادی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عرصه انتخابات امسال باید به یک حماسه بزرگ سیاسی تبدیل شود.



در این پیام آمده است: مهمترین دلیل نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری است که در 24 خرداد ماه با حضور مردم رقم خواهد خورد.



در ادامه این پیام آمده است: دشمنان انقلاب اسلامی با تمام توان و امکانات خود سعی خواهند کرد تا حد ممکن انتخاباتی کم رنگ و بدون شور و نشاط در کشور برگزار شود و حضور مردم در کنار صندوق های رای به حداقل کاهش یابد اما باید تلاش کنیم تا انتخاباتی پر شور، با عظمت و با حضور حداکثری مردم شکل بگیرد تا دشمن ناامید شده و مایوس شود.



آیت الله باریک بین در پیام خود تصریح کرده است: فشارهای سنگین اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمنان که از ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شده و در سالهای اخیر شدت یافته در سال 92 نیز ادامه خواهد یافت لذا باید هوشیار و آماده برای مقابله با دشمنان باشیم.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در این پیام یادآورشده است: اهمیت اقتصادی مسائل نیز بر کسی پوشیده نیست و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی که در سالهای گذشته نیزاین موضوع را مورد توجه جدی قرار داده و با شعارهای اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسیر حرکت در این زمینه را نیز برای مردم و مسئولان بخوبی ترسیم کرده اند که بر همه وظیفه است تا از موضوع اقتصاد غفلت نکرده و برای تحقق رهنمودهای رهبری برنامه ریزی و تلاش کنند.



در پیام امام جمعه قزوین همچنین تاکید شده است: وظیفه مردم و مسئولان این است که شعار امسال را جدی بگیرند و برای عملیاتی شدن آن اقدام کنند تا دیدگاههای بلند مقام عظمای ولایت که با دور اندیشی و اشراف کامل به مسائل منطقه تدوین و اعلام شده اجرایی شود.



آیت الله باریک بین در پیام خود از مسئولان خواسته است تا در برنامه ریزی و سیاست گذاری های خود در سال جاری ضمن حفظ هوشیاری و مقابله با تهدیدات دشمن زمینه تحقق شعار حماسه سیاسی و اقتصادی را فراهم کنند.





