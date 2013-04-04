پیشرفت 95 درصدی رصد خانه کاسین لرستان/ 1.5 میلیارد تومان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسایی ظهر پنج شنبه در جنع خبرنگاران اظهار داشت: انجمن نجوم آماتوری کاسین خرم آباد به عنوان زیر مجموعه مدرن ترین و مجهزترین رصدخانه ی خاورمیانه، در طول ایام نوروز به مدت 13 شب برای مسافران نوروزی و شهروندان لرستانی شب رصدی برگزار کرد که با استقبال کم نظیر علاقمندان نجوم مواجه شد.

وی گفت: برای این پروژه تاکنون بیش از 1.5 میلیارد تومان از محل سرمایه بخش خصوصی و مشارکت بانک تجارت هزینه شده است که با پیشرفت 95 درصدی در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، اردیبهشت ماه ۹۲ می توانیم شاهد افتتاح کامل آن باشیم.

نسایی نمایشگاه و فروشگاه کتب و نرم افزارهای نجومی، آسمان نما، پخش فیلم و مستند های آموزشی، رصد آسمان با پنج دستگاه تلسکوب را از جمله بخش های متنوع برنامه های نوروزی این رصد خانه عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه خود رصدخانه هنوز به مرحله ی بهره برداری نرسیده است، این انجمن برنامه ها و کارگاه های علمی خود را در کمپ اول مجتمع تفریحی - تحقیقاتی چهارده معصوم (ع) برگزار کرد که رضایت بازدیدکنندگان را در پی داشت.

مدیرعامل شرکت رصدخانه کاسین لرستان با اشاره به اینکه مراحل اخذ مجوز پایلوت علمی این شرکت برای همکاری علمی با دانشگاهها و نهادهای علمی پژوهشی پیگیری شده است و در آینده نزدیک شاهد حضور دانشجویان، محققان و گردشگران علمی در استان هستیم، ادامه داد: در همین راستا در طول دو سال اخیر ضمن برگزاری گشت های رصدی و کارگاه های مختلف نجومی، بیش از 20 نفر از کارشناسان مجرب و جوان هم استانی را نیز به عنوان مدرس و مربی جذب کرده ایم که هر کدام مشغول آموزش و تدریس رده های مختلف سنی هستند.

نسایی از رصدخانه کاسین لرستان بعنوان مدرن ترین و مجهزترین رصدخانه خاورمیانه یاد کرد و گفت: از جمله امکانات پیش بینی شده برای این پروژه می توان به گنبد الکترومکانیکی و تلسکوب اصلی رصدخانه، دپارتمان و پژوهشکده های علمی، نمایشگاه عکس های نجومی و فناوری فضایی، آسمان نمای دیجیتال، سایت فناوری رباتیک، آمفی تئاتر، رستوران گردان، کافی شاپ و رستوران تابستانه و سوئیت های اقامتی اشاره کرد که در ارتفاع 1800 متری سطح دریا در دل مجتمع فرهنگی، تفریحی تحقیقاتی چهارده معصوم(ع) در حال ساخت است.