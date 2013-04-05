رتبه کشاورزی سوادکوه ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر چهادکشاورزی سوادکوه اظهار داشت: شکوفایی کشاورزی مدیون تحریم ها بوده و ب اوجودمشکلات اقتصادی، در بخش کشاورزی سه هزار میلیلرد ریال تهسییلات کشاورزی در سال 91 برای استان دریافت کردیم.

وی افزود: این استان در 22 نوع فعالیت کشاورزی درکشور رتبه اول را دارا بوده و دارای بیشترین کیفیت غذایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه سوادکوه بزرگ قابلیت ها و پتانسیل های بالایی دارد، تصریخ کرد: این شهرستان از نظرکشاورزی جایگاه منحصر به فردی دارد.

در این مراسم ضمن معرفی علیرضا مرادیان به سمت مدیر جهادکشاورزی شهرستان سوادکوه، از خدمات 9 ساله خدادادی تقدیر و وی به افتخار بازنشستگی نائل آمد.