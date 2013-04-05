شعار امسال پیامی جدی برای مسئولان اجرایی و قانونگذاری است/ جلوداران مملکت تهدید را به فرصت تبدیل کنند

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری با نام "حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی" گفت: در سال پیش رو از نظر سیاسی و اقتصادی با چالش های زیادی مواجه هستیم گرچه این تهدیدها با یک نگاه علمی و کارشناسی و همت و عزم ملی می تواند به فرصت خوبی برای کشور تبدیل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی تصریح کرد: اگر جلودارهای مملکت یعنی مسئولان سیاسی ، قانونگذاری و قضایی این موضوع را جدی بگیرند و در ایجاد هماهنگی و عزم ملی و کمک کردن برای رسیدن به اهداف با تمام وجود تلاش کنند می توانیم تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: "حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی" بیشتر پیامی است برای مسئولان اجرایی و قانونگذار که باید بستر را طوری فراهم کنند تا سرمایه گذاران و کسانی که بدنبال تولید و اشتغال هستند فرصت را برای خود مناسب بدانند و اگر از خارج تهدید می شوند در داخل امنیت لازم را برای انجام امور داشته باشند.

پزشکیان در ادامه افزود: ما در عرصه سیاست هم نیازمند ایجاد فضایی توام با مشارکت همگانی و تحمل سلایق مختلف هستیم.



وی در پایان گفت: ما در این دو راه پیش رو می توانیم هم دشمن را خوشحال کنیم و هم باعث یاس و ناامیدی آنها شویم و هر دوی اینها بستگی به عملکرد ما دارد.