۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

حجت الاسلام گنابادی نژاد خبر داد:

اسکان 186 هزار نفر در امامزادگان و بقاع متبرکه خراسان رضوی/ افزایش 20 درصدی اسکان زائر

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی از اسکان 186هزار نفر مسافر و زائر در ایام نوروز در امامزادگان و بقاع متبرکه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد شامگاه پنجشنبه در نشست خبری در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: از 186 هزار زائر تعداد 86 هزار و 497 نفر درامامزادگان و بقاع متبرکه و99 هزار و 511 نفر در حسینیه های مشهد اسکان یافتند.

وی بیان کرد: اسکان زائران ومسافران درایام نوروزسال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 20 در صد افزایش یافته است.

وی افزود: براساس داده های آماری بیشترین زائراسکان داده شده دربقاع متبرکه به تعداد هشت هزار277 نفر درروز سیزدهم فروردین ماه ثبت شده است.

حجت الاسلام گنابادی نژاد بیان کرد: بیشترین زائر اسکان داده شده در حسینیه های مشهد  درروزهای سی ام اسفندماه گذشته ، اول و دوم فروردین ماه جاری بوده است.

وی گفت: فعالیت ستاد اسکان دربقاع متبرکه درخراسان رضوی از28 اسفندماه سال 91 آغاز و تا پایان روز 14 فروردین ماه جاری ادامه داشته است.

وی افزود: اسکان زائران و مسافران نوروزی دربقاع متبرکه و امامزادگان درقالب طرح آرامش بهاری انجام شده است.

وی یادآور شد: 27 امامزاده و بقعه متبركه درقالب طرح آرامش بهاری اسكان موقت زائران و مسافران نوروزی بارگاه منوررضوی را برعهده داشتند.

حجت الاسلام گنابادی نژاد افزود: از اين تعداد 18 امامزاده و بقيه بقاع متبركه‌ای هستند كه در مسيرهای ورودی زائران به خراسان رضوی قرار داشتند.

وی بیان كرد: اين امامزادگان و بقاع متبركه درشهرستان‌های قوچان، ‌داورزن، ‌سبزوار،‌ نيشابور، ‌بردسكن، ‌بجستان، ‌كلات، درگز، تربت حيدريه، ‌رشتخوار و گناباد واقع شده اند و امكانات رفاهی نظير اسكان، نمازخانه، فروشگاه، خیمه معرفت ، فعاليت‌های فرهنگی از جمله قرائت ادعيه، نماز جماعت و مشاوره دينی در آنها درنظر گرفته شده است.

 

