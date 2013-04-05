شاخصه دیپلماسی رهبر انقلاب حفاظت از منافع بلند مدت ایران است/ بعد از بیانات رهبری سجده شکر کردم

احمد توکلی نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در جوارحرم امام رضا(ع) گفت: این برای دومین بار است که در سیاست خارجه ایشان با دادن اطلاعات سری در خصوص آمریکا موضع معقول ، مدبرانه و دینی نظام جمهوری اسلامی ایران را برای مردم تبیین می کنند.

وی اظهار داشت: از مشخصه های این دیپلماسی که در اوج تدبیر و عقلانیت و مقاومت منطقی است حفاظت از منافع بلندمدت ملت ایران و حفظ عزت ملی است.

نماینده مردم تهران در ادامه افزود: ایشان در بیانات خود به مردم توضیح دادند که هر چقدر لازم باشد در خصوص ارتباط با آمریکا انعطاف خواهیم داشت البته انعطافی که در جهت تامین منافع ملت باشد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مقاومت مدبرانه و مقدس است گفت: ایشان امروز به عنوان نماینده نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ضمن اینکه راه مراوده و انعطاف منطقی را نبستند در مقابله با تحریم ها و تهدید ها یک پاسخ منطقی و قاطع دادند.

توکلی همچنین تصریح کرد: این باعث افتخار است، سایه کسی بالای سر ما است که وجوه مختلف را به خوبی می بینند و همه جانبه تصمیم می گیرند.

وی در ادامه افزود: ایشان امروز آشکار ساختند آن کسی که در کشور تصمیم آخر را در موضوع ارتباط با آمریکا می گیرد رهبری است و از یک دیپلمات معمولی وزارت خارجه تا رئیس جمهور، از یک نماینده تا کمیسیون سیاست خارجی و از دولت تا مجلس همه باید خودشان را با سیاست های کلان ایشان در این امر مهم هماهنگ کنند.

نماینده مردم تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بعد سیاست داخلی گفت: ایشان در بیاناتشان اشاره داشتند که عرصه انتخابات برای مشارکت همه گروههای سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب با قید اینکه وفادار به نظام جمهوری اسلامی باشند فراهم است .

توکلی افزود: این موضوع بشارتی است برای کسانی که می خواهند در عرصه خدمت به مردم با یکدیگر رقابت کنند و هشداری است به تمامیت خواهانی که رقابت دیگران را بر نمی تابند.

وی تصریح کرد: بخشی از صحبت های ایشان هشدار به کسانی بود که در قدرت هستند و ممکن است بخواهند برای حفظ مطامع خود اقداماتی را انجام دهند که رهبری در این خصوص فرمودند همه باید به قانون تمکین کنند و در غیر این صورت همان برخوردی که با زیاده خواهان در سال 88 صورت گرفت با کسانی که در قدرت بوده و زیاده خواه هستند انجام می گیرد.

نماینده مردم تهران در ادامه افزود: رهبری در عرصه اقتصادی نیز به صراحت به سوءتدبیرها اشاره کردند و در عین حال پنجره روشنی را گشودند که نشان داد رشد علمی امروز بسترساز توسعه و پیشرفت عادلانه خواهد بود اگر عقل و تدبیر حاکم شود.

وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب تاکید کردند دولت بعدی باید خوبی های دولت فعلی را داشته باشد اما ضعف های آن را برطرف کرده باشد.

توکلی در پایان گفت: بنده بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب سجده شکر بجا آورده و خدا را شکر کردم به خاطر اینکه سایه چنین رهبری بالای سر ما است.