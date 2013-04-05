توطئه های دشمن علیه آرمان های نظام افزایش یافته است/ ضرورت پیروی از ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی شامگاه پنج شنبه در جمع مردم زنجان در مراسم"روضه حضرت زهرا (س)" هئیت رهروان ثارالله، امام و شهدا افزود: ولایت فقیه نعمتی بزرگ و از ارکان اساسی انقلاب اسلامی به شمار می رود که همواره با رهنمودهای ارزشمند خود نقشه راه و حرکت را ترسیم کرده اند.



وی با بیان اینکه ولایت فقیه ضامن بقا و اقتدار نظام اسلامی است ادامه داد: تبعیت از فرامین رهبری کشور را در برابر توطئه ها و هجمه های گوناگون دشمنان محافظت می کند.



حجت الاسلام آقا تهرانی با بیان اینکه بیانات اخیر رهبری در جوار بارگاه امام رضا(ع) باید مورد توجه همگان قرار گیرد افزود: تبعیت از فرامین رهبری کشور را در برابر توطئه ها و هجمه های گوناگون دشمنان محافظت می کند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستاورهای کنونی انقلاب اسلامی حاصل نثار خون هزاران شهید گلکون کفن جنگ تحمیلی است، گفت: یاد و نام شهدا باید همواره سرلوحه کارها و فعالیت های مردم و مسوولان قرار گیرد.



حجت الاسلام آقا تهرانی همچنین با یادآوری سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: حضرت زهرا(س) الگویی بی بدلیل برای تمامی زنان مسلمان جهان است.



وی افزود: سیره زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) باید بیش از گذشته در بین عموم به ویژه بانوان ترویج و گسترش داده شود.