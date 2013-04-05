محرمیت زدایی از ویژگی های بارز انقلاب است/نقش مهم مردم در حاکمیت ایران اسلامي

ولی الله میرزایی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمارهایی در خصوص پروژه های بزرگ صنعتی، اقتصادی و دستاوردهای عمرانی در شهرستان سنندج اشاه کرد و اظهار داشت: حجم بسیار بالای خدمات عمرانی و زیربنایی صورت گرفته در سال های اخیر با هیچ دوره دیگری در طول انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی به توسعه گازرسانی در روستاهای شهرستان سنندج به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم اشاره کرد و افزود: تا پیش از سال 84 تنها 12 روستای شهرستان سنندج از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند و این در حالی است که تنها در دولت های نهم و دهم بیش از 49 روستای شهرستان گازدار شده است.

فرماندار سنندج ادامه داد: تا پیش از سال 84 از مجموع 800 کیلومتر راه روستایی شهرستان سنندج تنها 51 کیلومتر آن آسفالت بود، اما اکنون حدود 280 کیلومتر از راه های روستایی شهرستان آسفالت شده است و در كنار اين مهم شمار زيادي پروژه و طرح در بخش راه روستايي در دست اجراست.

میرزائی اصل اجرای عملیات احداث دو سد بزرگ آزاد و ژاوه در شهرستان سنندج با مجموع اعتباری معادل هزار و 300 میلیارد تومان را از دیگر خدمات مهم و زیربنایی صورت گرفته در سال های اخیر عنوان کرد و گفت: با بهره برداري از اين طرح مهم تحول عظيمي در اين شهرستان روي مي دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه و تقویت مشارکت مردم در حاکمیت و حق تعیین سرنوشت خود در قالب حضور در انتخابات متعدد از جمله دستاوردهای بزرگ و مهم انقلاب اسلامی است و افزود: در سال جاري نيز به صورت همزمان با ديگر نقاط كشور دو انتخابات مهم برگزار مي شود كه بدون شك مردم سنندج باز هم مشاركت حداكثري و گسترده اي از خود به نمايش مي گذارند.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مسئولان در سطوح مختلف به رای و خواست مردم انتخاب می شوند، یادآور شد: این مهم موید نقش برجسته مردم در حاکمیت است و به همين دليل نيز از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون با مشاركت و همراهي حداكثري مردم نظام اسلامي در مسير توسعه و پيشرفت حركت كرده است.

میرزائی اصل جهش بارز در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه های متعدد را متاثر از توجه ویژه دولتمردان و تلاش و پیگیری شبانه روزی و مجدانه استاندار کردستان عنوان کرد و يادآور شد: عليرغم محدوديت هاي اعتباري در سال گذشته ولي شمار زيادي پروژه و طرح عمراني در اين شهرستان اجرايي شده است و انتظار مي رود كه اين روند با جديت بيشتري در سال جاري دنبال شود.

وی بیان کرد: در مدت باقیمانده تا پایان عمر دولت خدمتگزار اجرا و اتمام همه پروژه های عمرانی با جدیت و اهتمام ویژه مدیران پیگیری می شود و به همين دليل لازم است كه در اين بخش با پيگيري مناسب و همچنين استفاده حداكثري از تمامي ظرفيت هاي در اختيار در راستاي خدمت بهتر به مردم برنامه ريزي شود.

فرماندار سنندج در پایان استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمات و دستاوردهای آن را یک نعمت الهی دانست و گفت: همه مردم باید به خاطر این نعمت شاکر و سپاسگزار باشند و با حضور و مشاركت خود در صحنه ضمن خنثي كردن تمامي توطئه ها و دسيسه هاي دشمن، بر اقتدار اين نظام الهي بيافزايند.