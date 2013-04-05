محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات مهم مقام معظم رهبری در اولین روز فرودین اظهار كرد: رهبر معظم انقلاب در ابعاد داخلی و خارجی ضمن تحلیل اوضاع گذشته كشور نگاه مسئولان را به آینده اقتصادی و سیاسی جلب كردند.

وی با بیان اینكه سخنرانی ایشان در راستای شعار سال 92 "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" بود گفت: در بعد اقتصادی از تولید ملی كه سال گذشته را با این عنوان نامگذاری كرده بودند حمایت و تاكید كردند.

نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح كرد: در سال گذشته رهبر معظم انقلاب بسترهای حمایت از تولید را ایجاد كردند و با وجود اینكه در سال 91 زیرساخت های كلی در این زمینه فراهم شد اقدام مناسبی برای حمایت از تولید ملی انجام نشد و امیدواریم در سال آینده شاهد یك حركت جهشی در حمایت از تولید ملی باشیم.

تنها راه پیشرفت، حمایت از تولید ملی

وی در ادامه افزود: امروز برای نخبگان و مسئولان دلسوز كشور این مساله كاملاً روشن است كه تنها راه پیشرفت كشور حمایت از تولید ملی است.

دهقان با اشاره به اتفاقاتی كه در زمینه اقتصادی و ارزی در كشور رخ داده است گفت: امروز تولیدات و محصولات داخلی ما قابل رقابت با كالاهای خارجی هستند و می توانیم با اهتمام ویژه در حمایت از تولیدات داخلی و حل مشکل نقدینگی کارخانجات ، تحریم های خارجی را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم.

طرح حمایت از تولید ملی در دستور کار مجلس

وی با اشاره به طرحی كه در مجلس برای حمایت از تولید ملی آماده شده است گفت: یکی از اهداف اصلی تأمین این طرح نقدینگی تولید است که در اوایل سال 92 در دستور كار مجلس قرار می گیرد.

دولت آینده با تیم اقتصادی قوی راهبرد رهبری را محقق کند

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: امیدواریم دولت آینده ، دولتی توانمند و دارای تیم اقتصادی قوی باشد تا بتواند راهبرد مقام معظم رهبری و خواست مردم را برای حمایت از تولید و پیشرفت كشور را محقق كند.

رئیس جمهور بعد از رهبری تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر مسئولان دارد

نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان این كه مطابق قانون اساسی ، رئیس جمهور خط و مشی دولت را مشخص می كند، گفت: انتخاب رئیس جمهور تاثیرات زیادی را در خط و مشی كشور خواهد داشت چرا كه رئیس جمهور بعد از رهبری تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر مسئولان دارد و به همین خاطر است كه انتخابات ریاست جمهوری نیز دارای اهمیت فراوانی است.

رویکرد نادرست در الگوگیری از اقتصاد سرمایه داری اثر زیانباری در دولت سازندگی برجای گذاشت

دهقان با بیان اینكه 8 سال كشور تحت تاثیر دولت سازندگی بود گفت: یکی از مهمترین اشکالات تیم اقتصادی دولت سازندگی الگوبرداری نادرست از غرب در حوزه اقتصاد بود که با وجود نقاط قوتی که آن دولت در در رفع ویرانی های جنگ و بازسازی کشور دانست اما آن رویکرد نادرست در الگوگیری از اقتصاد سرمایه داری و اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول اثر زیانباری در کوتاه مدت و دراز مدت بر اقتصاد و فرهنگ کشور به جای گذاشت.

مقابله با ارزشهای انقلاب در روزنامه‌های زنجیره‌ای و ایجاد حاکمیت دوگانه در دولت خاتمی صورت گرفت

وی همچنین با اشاره به این كه خاتمی و جریان اصلاحات نیز 8 سال زمام امور اجرایی را در كشور بر عهده داشتند گفت: دولت آقای خاتمی در زمینه اقتصادی هیچ نوآوری نداشت و تیم اقتصادی ایشان همان تیم اقتصادی دولت آقای هاشمی بود و دولت آقای خاتمی در زمینه سیاسی و فرهنگی عمدتا افرادی را به کار گرفت که رویکرد فرهنگی و سیاسی کشور را به الگوگیری از غرب تبدیل کنند ، انتصاب مهاجرانی در صدر وزارت فرهنگ و ارشاد که اکنون در خدمت بیگانگان قرار دارد و نصب عناصر وابسته به مشارکت در صدر وزارت خانه های سیاسی و آموزشی و مقابله با ارزشهای انقلاب در روزنامه های زنجیره ای و ایجاد حاکمیت دوگانه و تلاش برای تضعیف جایگاه ولایت فقیه و مراجع و روحانیت و فرهنگ بسیجی و دفاع مقدس از جمله اقدامات تیم سیاسی و فرهنگی دولت آقای خاتمی بود که در حقیقت رویکرد اقتصادی دولت آقای هاشمی را تکمیل می کرد، البته این ضعف ها و ایرادها به معنای این نیست که آن دولت هیچ نقطه قوتی نداشته است. ایجاد فضای باز سیاسی و آزاد شدن انرژی جوانان و خروج آنها از بی تفاوتی از جمله نقاط قوت دولت آقای خاتمی بود.

وی با بیان اینكه مردم بعد از تجربه دولت سازندگی و اصلاحات در سال 84 به احمدی نژاد رای دادند گفت: 8 سال نیز كشور تحت تاثیر دولت احمدی نژاد بود و این دولت نیز نقاط ضعف و قوتی داشت.

برخی فکر کردند با زیرپا گذاشتن شعار های انقلاب مورد استقبال مردم قرار میگیرند

نماینده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت : قبل از سال 84 شاهد بودیم که برخی عناصر سیاسی شعارهای انقلاب را زیر پا می گذاشتند و برخی فكر می كردند اگر شعارهای انقلاب را به فراموشی بسپرند مورد استقبال مردم قرار می گیرند به همین دلیل شعائر انقلاب روز به روز کمرنگ تر می شد، هرچند در زمان دولت اصلاحات نیروهای روحانی و حزب الله و بسیجی برای حفظ ارزشهای انقلاب کمر همت بستند و بتدریج گفتمان دفاع از انقلاب و ارزشهای آن به گفتمان مسلط در جامعه تبدیل شد.

احمدی نژاد با هوشیاری سیاسی گفتمان انقلاب را شعار قرار داد و پیروز شد

وی در ادامه افزود: آقای احمدی نژاد هم با هوشیاری سیاسی که داشت در انتخابات سال 84 همین گفتمان که گفتمان امام و انقلاب بود و در بین نیروهای حزب الله هم محبوبیت داشت را شعار قرار داد و پیروز انتخابات شد.

شعائر انقلاب در عمق وجود احمدی نژاد وارد نشده بود

دهقان با اظهار تأسف از اینکه آقای احمدی نژاد به شعارهای انقلاب پایبند نماند تصریح کرد : به نظر من شعائر انقلاب در عمق وجود آنها وارد نشده بود و آنها مبانی منسجم و درستی در حوزه های اقتصادی – سیاسی و فرهنگی بویژه حوزه اعتقادی نداشتند و از شعائر انقلاب استفاده ابزاری و انتخاباتی کردند و به همین دلیل هم دچار انحراف عقیدتی شدند و سپس دچار انحراف سیاسی و انحراف عملی گردیدند.

فیلم "ظهور بسیار نزدیک است" و پیام برای هوگو چاوز نشانگر انحراف در اعتقاد است

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد : در بعد اعتقادی آنها بصورت غیر معمول خودشان را شیفته امام زمان (عج) معرفی می کردند و بعد با توزیع فیلم "ظهور بسیار نزدیک است" و تعیین شعیب ابن صالح خطرناک بودن اعتقادات خودشان را نشان دادند.

وی در ادامه اظهار داشت: حتی در پیام تسلیت برای درگذشت رئیس جمهور ونزوئلا نیز شاهد بودیم که اعلام کردند: " تردید ندارند هوگو چاوز با مسیح و انسان کامل برخواهد گشت" و با این اظهارات گوشه دیگری از انحراف اعتقادی خود را به همه نشان دادند.

دهقان افزود : ادعای ولایت مداری و سپس به بازی گرفتن اعتقادات مردم و تحصن اعتراض آمیز در برابر خواست ولایت فقیه از دیگر چشمه های انحراف این جریان است.

با شعار عدالت طلبی حلقه ای از متهمان به فساد اقتصادی را گرد خود جمع کردند

دهقان در خصوص انحرافات عملی و سیاسی این جریان ادامه داد : اینها شعار عدالت طلبی سر دادند ولی یک حلقه از متهمان به فساد اقتصادی را گرد خود جمع کردند و رسیدگی به اتهامات آنها را خط قرمز اعلام کردند. شعارهای ضد آمریکایی می دادند اما در سالهای اخیر شتابان و منفعلانه به سمت ارتباط با آمریکا پیش رفتند.

عملکرد جریان انحرافی 180 درجه با شعارهای اولیه آنها متضاد باشد

وی در ادامه گفت : عدم وجود مبنای درست اعتقادی موجب شد در برخی موارد عملکرد این جریان 180 درجه با شعارهای اولیه آنها متضاد باشد.

دهقان با بیان اینکه هنوز به خاطر مصالح کشور لایه های پنهان انحرافات این جریان بر ملا نشده است افزود : این جریان نیز یکی به نعل و یکی به میخ می زند تا دنباله روان ساده دل آنها همچنان دچار حیرت و سرگردانی باشند.

یكی از خیانتهای جریان انحرافی تحت تاثیر قرار دادن جوانان حزب اللهی بود

وی در ادامه گفت: یكی از خیانتهای جریان انحرافی این بود كه آنها قصد داشتند بالاترین و بزرگترین سرمایه نظام یعنی جوانان حزب اللهی را تحت تاثیر خودشان قرار داده و به انحراف بکشانند که با بر ملا شدن بخشی از انحرافات آنها نیروهای حزب اللهی از آنها جدا شدند.

دنباله روان منحرفان کسانی هستند که نمی خواهند مرزشان را با آنها مشخص کنند

دهقان با بیان اینكه مردم به راحتی می توانند كسانی كه دچار انحراف شده اند و دنباله روان آنها را به راحتی شناسایی كنند گفت: دنباله روان منحرفان كسانی هستند كه حاضر نشدند مرز خودشان را با منحرفین مشخص كنند.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه افزود: مردم همچنین جریان فتنه را شناخته و كسانی كه مرز خودشان را با فتنه مشخص نمی كنند نیز می شناسند؛ و این دو جریان فتنه و انحراف و دنباله روان آنها هیچگاه قابل اعتماد نخواهند بود.

کسانی که در زمان غربت نظام با فتنه و انحراف مرزبندی نکردند قابل اعتماد نیستند

نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: كسانی كه در زمان غربت نظام حاضر نشدند مرز خود را با فتنه و انحراف مشخص كنند قابل اعتماد و اطمینان نیستند و هیچ بعید نیست كه دنباله روان فتنه و انحراف اگر روزی به قدرت برسند مشکلات جدیدی برای نظام ایجاد کنند.

مردم آگاه هیچگاه در انتخابات به گذشته بر نگشته اند

وی با بیان اینكه در خرداد امسال شاهد یك حماسه ملی دیگر خواهیم بود و ملت ایران فرد جدیدی را انتخاب خواهند كرد گفت: مشی مردم ما كاملاً آگاهانه بوده و هیچگاه در انتخابات به گذشته بر نگشته اند چرا كه حركت به عقب را یك حركت ارتجاعی می دانند و با نگاه به جلو انسان های توانمند، با تجربه و دارای سابقه روشن را انتخاب خواهند کرد.

مردم کسی را انتخاب کنند که در مسیر انقلاب، دارای تیم قوی و در عمل پایبند به ارزش های انقلاب باشد

وی اظهارات امیدواری کرد : در آینده شاهد خواهیم بود كه ملت ایران كسی را انتخاب كنند كه در مسیر انقلاب حركت كرده، راه حلی برای پیشرفت و ارتقاء نظام جمهوری اسلامی ایران و تیم سالم و متخصص برای اداره كشور داشته باشد و به صورت واقعی پایبند به ارزش های نظام و انقلاب اسلامی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: امروز ملت به دنبال افرادی هستند كه واقعاً در عمل پایبند به نظام اسلامی و انقلاب باشند و این تشخیص تنها از طریق آزمون هایی كه در طول سال های مختلف برای اشخاص به وجود آمده حاصل می شود.

دهقان با اشاره به شناخت كاندیدای اصلح از سوی مردم گفت: مردم باید از روی مواضع كاندیداها و حضور آنها در صحنه های مختلف عملكرد كاندیداها را مورد ارزیابی قرار دهند.

كسی كه تمام وقتش را در جبهه سپری کرده با كسی كه حاضر نشده اسلحه به دست بگیرد تفاوت دارد

وی تصریح كرد : كسی كه تمام وقتش را در دوران دفاع مقدس در جبهه سپری كرده و به ندای امام پاسخ داده است با كسی كه حاضر نشده یك روز اسلحه به دست بگیرد تفاوت دارد. پایبندی به انقلاب در این آزمون ها مشخص می شود.

برخی در دوران کارگزاران و اصلاحات بی تفاوت بوده یا به دنبال کاسبی بودند

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ما 16 سال دوره كارگزاران و اصلاحات را در كشور تجربه كرده ایم و شاهد بودیم جریانی با سوء استفاده از اصلاحات با اصل نظام به مقابله برخاستند. در این دوران عده ای با بی تفاوتی به دنبال زندگی خودشان بودند و سكوت كردند و عده ای نیز به دنبال كاسبی رفتند اما برخی هم در وسط میدان به دنبال آگاه سازی مردم و كمك به نظام اسلامی بودند و اقدامات این دسته از افراد با كسانی كه سكوت كرده و بی تفاوت بودند هیچگاه قابل مقایسه نیست.

كاندیدای اصلح باید از یك خانواده مطمئن و ریشه دار و سالم باشد

دهقان در ادامه اظهار داشت: كاندیدای اصلح برای انتخابات ریاست جمهوری باید از یك خانواده مطمئن و ریشه دار و سالم باشد. كاندیدای اصلح باید عملكرد و مواضع خود و خانواده اش در دوران پیش از پیروزی انقلاب مشخص باشد كه آیا این فرد و خانواده اش در مسیر انقلاب و امام بوده و یا راه دیگری رفته است؟

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینكه هر دو جریان فتنه و انحراف خطرناك هستند گفت: جریان انحرافی ریشه ندارد اما تا زمان در دست داشتن قدرت برای کشور مضر است و جریان فتنه به علت ریشه وجود تشکیلات در داخل و ارتباط با خارج در دراز مدت خطر بیشتری دارد.

عده ای بعد از برملا شدن نقشه های جریان انحرافی تازه شروع به موضع گیری كرده اند

وی با بیان اینكه عده ای بعد از برملا شدن نقشه های جریان انحرافی تازه شروع به موضع گیری كرده اند و پیش از این سكوت اختیار می كردند گفت: هیچوقت این دسته از افراد با كسانی كه برای حفظ نظام و نجات جوانان از چنگ جریان انحراف اقدامات موثری را انجام داده اند قابل مقایسه نییستند.

نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان این كه دولت جدید باید نقاط قوت دولت های گذاشته منهای نقاط ضعف آنها را داشته باشد گفت: بیشترین نقاط مثبت دولت آقای احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری وی بود.

وی با اشاره به تحرك مسئولان كشور و توجه به شعارهای انقلاب، سفر به استان ها ، جوان گرایی و زمینه سازی برای گردش نخبگان و رسیدگی به محرومین و قاطعیت در مقابل استكبار گفت: این گونه نقاط قوت باید توسط دولت های بعدی ادامه یابد.

وی تصریح کرد : برخی جریانات سیاسی نقاط ضعف دولت آقای احمدی نژاد که مربوط به جریان انحرافی است را بهانه ای ساخته اند که کشور را به عقب برگردانند و بار دیگر سیاست های اشتباه گذشته را بر کشور حاکم کنند.

دهقان تصریح کرد : دولت آینده باید در زمینه نقاط مثبت ادامه دهنده ی راه این دولت باشد اما در زمینه نقاط ضعف کاملا مبرا از این دولت عمل کند.

کسانی که در مقابل ضعف های دولت ها موضوع گیری نکردند قابل اعتماد نیستند

دهقان ضمن تفکیک دولت آقای احمدی نژاد که اکثریت قاطع آن را افراد خدمتگزار و دلسوز تشکیل داده است از جریان انحرافی که حلقه خطرناک در درون دولت را شکل داده اند گفت : چه کسانی که در برابر ضعف های دولت اصلاحات و جریان فتنه موضعی نگرفتند و چه کسانی که بدلیل شیفتگی به آقای احمدی نژاد در برابر ضعف های ایشان اعتراضی نکردند هیچکدام نمی توانند از نظر ملت قابل اعتماد باشند.

وی در پایان گفت : به کسانی که در برابر ضعف ها اعتراضی ندارند نمی توان اطمینان داشت که بعد از رسیدن به قدرت ادامه دهنده همان ضعف ها نباشند یا برای جبران ضعف کمر همت ببندند.