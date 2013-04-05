دولت آینده باید احترام به عقل جمعی را به پرچم تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد پنجشنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ حوزه علمیه امام صادق گرگان اظهار داشت: مسئولیت علما در آموزه های دینی این است که از پرخوری ستمکاران وگرسنگی مظلومان جلوگیری کنند و این رسالت را زمانی می توانند در عرصه حیات سیاسی تحقق بخشند که مردم در دفاع از این آرمان ها حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: لذا جمهوریت واسلامیت نظام با هم گره خورده است و اقتدار امروز نظام دستاورد این دو گوهر گرانبها است و اگر ملت ما در نیم قرن گذشته در عرصه حضوری فعال نداشتند و در عمر مبارک انقلاب در کنار حقایق مناسب دینی حضور نمی یافتند، امروز اسلام در عرصه سیاسی حضور نداشت.

وی افزود: همان طور که جمهوریت با حضور مردم معنا پیدا می کند اسلامیت نیز در حول رهبری و زعامت صالحین معنا پیدا می کند وبه فرموده حضرت علی (ع) اگر علماء در محور سیاسی قرار گرفتند آن نطام اسلامی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه با بیان اینکه نقش دستگاه اجرایی در تحکیم جمهوریت و اسلامیت نقش بی بدیل واستثنایی است گفت: اگر مدیر دستگاه اجرایی به جمهوریت اعتقاد داشته باشد و بستر حضور مردم را در عرصه های مختلف فراهم کند و اگر اعتقاد داشته باشد محور این حکومت باید فقیه عادل صالح باشد نظام به سرعت پله های اقتدار را طی خواهد کرد.

وی بیان داشت: یکی از بزرگترین سرمایه ها در حمهوری اسلامی که کمتر نظامی از آن برخوردار است سرمایه اجتماعی مردم است که بزرگترین حضور این مردم را در اوج تحریم ها وفشارهای اقتصادی در 22 بهمن 91 شاهد بودیم واین حضور جز فهم سیاسی و درک بالای مردم در آن مقطع حساس نبود واین سرمایه موتور محرکه برای رسیدم به قله های افتخار است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از سرمایه های ما رهبری مقتدر وتوانا و قدرتمندی است که در اختیار نظام است واین سرمایه در تاریخ هفت هزار ساله ایران وجود نداشته است.

وی بابیان اینکه این تعهد به ارزش های دینی در سبک زندگی، واین اقتدار سیاسی واین شجاعت در عرصه های سیاسی و رسانه ای در جهان امروز محور ثبات واقتدار ملت ایران است گفت: آیا ما توانسته ایم از این دو سرمایه گران بها، آن حداقل مورد انتظار را استفاده کرده ایم وآیا گاهی تصمیم ها و تدبیرهای ما در جهت فرسایش این دو سرمایه نبوده است؟

وی افزود: سرمایه عظیم علمی که در بخش علمی در کشور وجود دارد این سرمایه دستاورد کار و مدیریت صحیح در طول سه دهه بوده است وما امروز در حوزه های پزشکی ومهندسی، فناوری ونانو و دیگر بخش های علمی در جهان حرفی برای گفتن داریم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد اظهارداشت: در حال حاضر در برخی رشته ها مانند شیمی در منطقه اول هستیم و در نانو جزء شش کشور اول جهان هستیم، در بحث هسته ای نیز اتفاقی استثنایی رخ داد و در حال حاضر ما در جایگاهی قرار داریم که اورانیوم را بر اساس نیازمان برای راکتور تهران 20 درصد عنی سازی کردیم ودر کنار این موقعیت ها بالاترین سطوح امنیت را نیز در کشور داریم در حالی که همه امروز بر علیه ما دسیسه می کنند.

وی بابیان اینکه باید به نهاد قانون گذاری در کشور که مبتنی بر اراده ملی است، احترام گذاشت گفت: با یک تعامل کاملا منطقی وگفتمان مبتنی بر اخلاق می توان در کشور به تصمیمات قابل دفاع رسید.