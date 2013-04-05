توزیع تسهیلات سرمایه گذاری اولیه دهیاری ها برای تاسیس شرکت های تعاونی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوشش تبار در جلسه کارگروه توسعه روستایی شهرستان نیشابور جایگاه دهیاری ها در حوزه مدیریتی کشور را بسیار مناسب توصیف و اظهار کرد: با گذشت 11 سال از فعالیت دهیاری‌ها، این نهادهای عمومی و غیردولتی تاکنون حساس ترین مسئولیت ها را در روستاها به عهده گرفته و به خوبی اجرا کرده اند.

معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: حضور و فعالیت دهياران موجب رفع بسياري از مشكلات روستاها شده است.

کوشش تبار شرکت های تعاونی را فصل الخطاب توسعه پایدار و درآمدزایی دهیاری ها دانست و تأکید کرد: روستاها را نمي توان براساس الگوی مديريت شهري اداره کرد و لازم است برنامه ريزي ها براساس تقويت مديريت محلي صورت گرفته، دهياران مزیت های نسبی و فرصت های راهبردی و منطقه ای خود را رصد و به همراه شرکت های تعاونی برای رسیدن به توسعه و درآمد پایدار سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به آغاز توزیع تسهیلات سرمایه گذاری اولیه دهیاری ها جهت تاسیس شرکت های تعاونی در سال جاری، افزود: علاوه بر این، پیگیری های لازم جهت ورود قانونی شرکت‌های تعاونی در پروژه های عمرانی روستایی با اولویت به کارگیری نیروهای بومی و منطقه ای جهت اشتغال زایی و تدوین چارت سازمانی با توجه به میزان تأمین اعتبار و درآمد پایدار حاصل از فعالیت اقتصادی دهیاری ها نیز به صورت همزمان انجام خواهد شد.

معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه خدمات جدید و بروز رسانی و تجهیز امکانات موجود جهت خدمات رسانی به روستاها را ضروري دانست.

کوشش تبار بیان کرد: لازم است با تقويت دهياري ها از مهاجرت روستایيان به شهرها جلوگيري شود که نتيجه آن علاوه بر پیشگیری از رشد معضل حاشیه نشینی در شهرها، حفظ منابع طبيعي و خاك، ميراث فرهنگي و اكولوژي روستاها خواهد بود.

در این جلسه، حسین اسدالهی، معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری نیشابور نیز فعالیت دستگاه های خدمت رسان به روستاها را بسیار مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: لازم است با توجه به مزیت های اقتصاد شهری، از ظرفیت شرکت های تعاونی دهیاری ها به منظور افزایش میزان درآمد خانوارهای روستایی استفاده و آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان ارائه شود.