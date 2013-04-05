معرفی نامزدهای جایزه کتاب علمی نیوزیلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک مارک، کتاب «پیوند» نوشته هلن هیث از انتشارات دانشگاه ویکتوریا، «علم روی یخ: کشف اسرار قطب جنوب» نوشته ورونیکا مدونا از انتشارات دانشگاه اوکلند و «موآ: زندگی و مرگ پرنده افسانه ای نیوزیلند» نوشته کویین برنتسان از انتشارات کریگ پاتن سه کتابی هستند که برای کسب جایزه کتاب علمی نیوزیلند با یکدیگر رقابت می‌کنند.

گروه داوری کتاب «یپوند» را که مجموعه شعری است که درباره علم و دانشمندان سروده شده ، مجموعه ای درخشان از کنارهم نهادن مفاهیمی استادانه خواندند که زنده کنده مفهوم زندگی و جمیع جهات فیزیک با هم است.

کتاب «علم روی یخ» نیز بررسی استادانه علوم مختلفی که در کنار هم در مکانی به نام قطب جنوب گردآمده اند خوانده شد و گروه داوری گفت تصاویر و متن این کتاب در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که چرا علم و قطب اینقدر به هم پیوسته اند و اهمیت دارند.

کتاب «موآ» نیز به دلیل بررسی کارشناسانه علمی و کنارهم نهادن آن با جایگاه تاریخی و تاریخ طبیعی و موقعیت هنوز معمایی این پرنده خاص، از سوی گروه داوری تحسین شد.

برنده این رقابت 18 ماه مه در جشنواره نویسندگان و کتابخوانان اوکلند معرفی می‌شود.

این جایزه دو سالانه امسال سومین سال خود را تجربه و از برنده خود با اهدای 5 هزار دلار تقدیر می‌کند.

در سال 2009 ربکا پریستلی برای کتاب «کتاب علوم نیوزیلند» و در سال 2011 آلیسون بالانس برای کتاب «کاکاپو طوطی زلاند نو؛ نجات یافته از لبه انقراض» به عنوان برنده انتخاب شدند.