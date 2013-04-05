شرط لازم برگزاری انتخابات پرشور آرامش است/ مسئولین باید برای برگزاری انتخابات همدل باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی عصر پنج شنبه در جلسه اي با حضور رئيس ستاد انتخابات، نهادهاي تأميني و هيأت هاي نظارت اتنخابات استان اصفهان گفت: مسئله انتخابات بسيار مهم و سرنوشت ساز است.

دبير شوراي نگهبان افزود: شرط اول و لازم در برگزاري انتخابات پرشور و با مشاركت بالا برقراري آرامش خواهد بود كما اينكه در انتخابات گذشته نيز اين چنين بوده است.

آيت الله جنتي با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري افزود: كساني كه به دنبال برهم زدن آرامش جامعه هستند، خائن به نظام و مردم ايران هستند.

وي در ادامه تاكيد كرد: كسب رضايت مردم وظيفه شرعي، اخلاقي و سياسي و تکلیف همه مسئولان است كه بايد بر آن اهتمام ورزند.

مسئولین باید برای انتخابات پرشور همدل باشند

دبير شوراي نگهبان شرط دوم برگزاري انتخابات پر شور را همدلي بين همه مسئولان عنوان كرد و اظهار داشت: اختلاف سليقه در برخي زمينه ها وجود دارد ولي مسئولين بايد با هم هماهنگ باشند.

آيت الله جنتي خاطر نشان كرد: در مقابل رفتارهاي خلاف شرع، قانون شكني و بداخلاقي؛ دستگاه های ذیربط باید برخورد قانونی داشته باشند.

وي در پايان گفت: دستگاه هاي امنيتي بايد در اجراي عدالت كوشا باشند و ناظرين بايد وظيفه امنيتي خود را به خوبي انجام دهند.