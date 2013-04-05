به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، در دیدار سیدرضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با ولادیمیر مدینسکی، وزیر فرهنگ روسیه، گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه فرهنگ و هنر مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار که سیدحسین طباطبایی، معاون رایزنی فرهنگی ج ا ایران در مسکو نیز حضور داشت، تفاهمنامه امضاء شده همکاری‌های دوجانبه سازمان کتابخانه ملی و اسناد جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه دولتی فدراسیون روسیه مبادله شد.

وزیر فرهنگ روسیه با اشاره به اینکه در حوزه کتابخانه دولتی فدراسیون روسیه بخش بین‌الملل ایجاد شده است، آمادگی این کتابخانه را برای همکاری با پژوهشگران جوان ایرانی اعلام کرد.

همچنین در این دیدار زمان برگزاری هفته فرهنگی روسیه در ایران از بیستم سپتامبر تا اول اکتبر سال 2013 مورد موافقت قرار گرفت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در این دیدار با مهم و رو به توسعه ارزیابی کردن همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه در تمام ابعاد، اظهار امیدواری کرد با تداوم برنامه‌هایی از قبیل پل ادبی ایران و روسیه که امید می‌رود دور دوم آن با همکاری طرف روس در روسیه برگزار شود، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفته فرهنگی روسیه در ایران را اعلام کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه از وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه برای شرکت در نشست «دیالوگ آسیایی همکاری» که هشتم ماه می‌در تهران برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

در پایان این دیدار، تعدادی از فیلم‌های دوبله شده ایرانی به وزارت فرهنگ روسیه اهداء شد.