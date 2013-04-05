تقویم آموزشی دانشگاه فردوسی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییراتی که در تقویم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به وجود آمده است کلاس‌های درس دانشگاه تا 31 اردیبهشت ماه سال 1392 بوده و امتحانات از 5 خرداد تا 20 خرداد ماه 1392 برگزار می شود.

همچنین در روزهای جمعه 10 و 17 خرداد ماه 1392 و تعطیلات رسمی 14 و 15 خرداد ماه 1392 امتحان برگزار نمی شود.

امتحانات طی 12 روز با رعایت ترتیب اعلام شده قبلی از سوی آموزش دانشکده ها برگزار می شود.

به گزارش مهر، با توجه به درخواست دانشجویان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم مقرر شد امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از روز دوشنبه 20 خرداد ماه تا روز یکشنبه 2 تیر ماه 1392 برای هیچیک از مقاطع تحصیلی، امتحانی برگزار نشود.