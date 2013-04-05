بارش باران بهاری مسافران نوروزی را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز تعطیلات نوروزی و شب گذشته هم شهر یاسوج میزبان آخرین گروه ها از مسافران نوروزی بود که در مسیر برگشت خود شب را در این شهر کوهستانی گذراندند.

اما در شبی که به علت تعطیلی ستاد اسکان مدارس، مسافران نوروزی مجبور شدند در پارکها و میادین شهر شب را بگذرانند، بارش باران آنها را با مشکل مواجه کرد.

این گروه از مسافران نوروزی که در چادرهای خود اسکان یافته بودند، برای در امان ماندن از باران، چادرها را جمع کردند و شب را در ماشینهای خود سپری کردند.

با این حال برخی از شهروندان یاسوجی تعدادی از این خانواده ها را به خانه های خود دعوت کردند تا از بارش باران در امان بمانند.

شهر یاسوج که به عنوان پایتخت طبیعت ایران معرفی شده، یکی از گردشگرپذیرترین شهرهای جنوب کشور است.

آبشار و پارک جنگلی یاسوج هم گردشگر پذیرترین اماکن تفریحی این شهر طی ایام نوروز بوده است.

همچنین این شهر کریدور جنوب به شمال کشور است و این باعث شده هرساله میزبان خیل عظیم مسافران نوروزی باشد.