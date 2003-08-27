شماري از اعضاي جبهه مردمي براي آزادي فلسطين مجروح شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، درگيري زماني آغاز شد كه نظاميان صهيونيست اقدام به محاصره دفترجبهه مردمي براي آزادي فلسطين در شهر رام الله كردند.

بنابراين گزارش، درمقابل طرفداران جبهه آزادي فلسطين براي جلوگيري از ورود نيروهاي اسيراييلي به دفتراين جبهه به سوي آنها سنگ انداختند كه صهيونيست ها به سوي آنها تيراندازي كردند كه منجر به زخمي شدن شماري از آنها شد .

نظاميان صهيونيست همچنين دراين حمله 10 عضو اين جبهه مردمي را دستگير كرده و به منطقه نامعلومي بردند .

ازشهرنابلس نيز خبرمي رسد كه نيروهاي اسراييلي يك ساختمان را به بهانه اين كه اعضاي جنبش جهاد اسلامي مواد منفجره درآن مي ساختند، تخريب كردند .