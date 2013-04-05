معرفی 300 مددجوی کیاسری برای دریافت تسهیلات مسکن به بانکهای عامل

مرتضی ناعی در گفتگو با خبرنگار مهر از تحت حمایت بودن هزار و 669 خانوار و چهارهزار و 123 نفر در بخش چهاردانگه ساری توسط کمیته امداد خبر داد.



وی با اشاره به خدمات متنوع این نهاد در منطقه محروم کیاسر، این برنامه ها را توانمند سازی از طریق اشتغال پایدار و بیمه زنان سرپرست خانوار و مجریان اشتغال عنوان کرد و افزود: در سال 91 تعداد 300 نفر جهت دریافت تسهیلات اشتغال به بانکهای عامل معرفی شدند.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی کیاسر افزود: بخشی از این تسهیلات مربوط به طرحهای مشاغل خانگی بوده و با توجه به ظرفیتهای بالقوه منطقه برای رونق درآمد زایی در خانوار مورد تأکید بوده و به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.



شهرستان ساری، مرکز مازندران بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد.