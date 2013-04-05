حضور شبانه روزی و دائم 850 راهدار در جاده های فارس

به گزارش خبرگزاري مهر، هوشنگ عشایری در این خصوص گفت: 94 اکیپ با حدود 580 دستگاه ماشین آلات و 850 نفر پرسنل با آمادگی کامل، طرح راهداری نوروزی در طول محورهای حوزه استحفاظی فارس را اجرا کردند.

وي ادامه داد: یکی از کارهای بسیار مهمی که در تعطیلات نوروزی امسال توسط راهداران فارس به اجرا درآمد آشکارسازی 75 نقطه پرحادثه در سطح جاده های استان بود که شبها با مشعل و روزها با بنر و دیگر علائم جاده ای مشخص شدند.

وي بيان كرد: در طول ایام تعطیلات نوروزی همچنین 88 خودرو مجهز به GPS تحت عنوان گشت شبانه روزی راهدار در جاده های استان حاضر بودند و سه دستگاه چرثقیل نیز در محورهای شیراز-کازرون، شیراز - فسا، داراب-بندرعباس و گردنه های کولی کش و شهیدآباد حضور کامل داشتند.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس همچنین به خط کشی راه های فارس طی سه مرحله اشاره کرد و افزود: پیش از شروع تعطیلات نوروزی خط کشی راه های استان فارس با اولویت هایی که داشتیم به طول سه هزار کیلومتر صورت پذیرفت.

عشایری یادآور شد: بهره برداری از 81 کیلومتر بزرگراه در اسفند ماه سال 91 نیز از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است که در تعطیلات نوروزی به داشتن سفری ایمن برای مسافران کمکهای بسیاری کرد.

قائم مقام وزير و مديرکل راه و شهرسازي استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود اعزام خودروهاي گشت راهداري در برخي از محورها را از ديگر اقدامات عنوان كرد و گفت: استقرار ماشين‌آلات راهداري منقش به پرچم، بنر و پلاكارد در جنب ادارات راه و شهرسازي شهرستانها و راهدارخانه‌ها، نيز اطلاع‌رساني وضعيت جاده‌هاي استان، اسكان و پذيرايي از ميهمانان نوروزي در محلهاي پيش‌بيني شده و...برخی از اقدامات راه و شهرسازی فارس بود که تا آخرین روز از تعطیلات نوروزی ادامه نیز ادامه داشت.