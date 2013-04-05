رشد 22درصدي اسكان فرهنگيان در فارس

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين روزيطلب گفت: شب گذشته با بارش باران وكاهش محسوس دما در شيراز وشهرهاي شمالي استان ستاد هاي اسكان شاهد تقاضاي ميهمانان نوروزي براي استفاده از كلاس ها واماكن وابسته به آموزش وپرورش در اين شهرستانها بوديم.

وي با اشاره به اينكه تمامي ميهمانان نوروزي مي توانند تا ظهر امروز از كلاس هاي درس استفاده كنند، افزود: براساس اعلام قبلي از بعد از ظهر امروز مديران وكادر اجرايي مدارس تمامي كلاس هاي درس رابراي ورود دانش آموزان در روز 17 فروردين آماده خواهد كرد

روزي طلب با اشاره به اينكه سال گذشته تاپايان كارستاد هاي اسكان فرهنگيان بيش از يك ميليون و 800 هزار نفرروز در مدارس فارس اسكان داده شده بودند از رشد22 درصدي اسكان مهمانان نوروزي درمدارس فارس نسبت به سال گذشته خبرداد.

رييس ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي فرهنگيان فارس با اشاره به اضافه شدن يك هزار و860كلاس درس براي اسكان فرهنگيان در مدارس فارس گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته رشدي 11درصدي داشته است.

مديركل آموزش وپرورش فارس ادامه داد: درتعطيلات نوروز امسال بيش ازپنج هزار و500 نفر از فرهنگيان شامل كادر اداري ادارات آموزش وپرورش، مدير، معاون ،سرايدار و خدمت گزاران مدارس مشغول خدمت رساني به ميهمانان نوروزي بودند.

روزيطلب درخصوص آخرين آماراسكان مهمانان نوروزي گفت: تاصبح روزجمعه شانزدهم فروردين ماه وبا پايان كار ستاد هاي اسكان فارس تعداد765 هزار و24 نفردر قالب148 هزار و205 خانواده فرهنگي و همچنين 152 هزارو 799نفر در قالب 28 هزار و 242خانواده غير فرهنگي ودر مجموع 917 هزار و823 نفردر قالب 176 هزار و447 خانواده ودر مجموع دو ميليون و 287 هزار و 293 نفر روز درمدارس واماكن متعلق به آموزش و پرورش فارس اسكان داده شده اند.