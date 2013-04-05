دکتر هادی کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این کار در سال های گذشته نه تنها جمعیت زیادی از عزیزان نابینا و کم بینا را به سمت و سوی ورزش سوق داده است بلکه موجب ارتقاء فعالیت های هیئت از حالت همگانی به قهرمانی نیز شده است.

تلاش برای ارتقای سطح علمی مربیان ورزش نابینایان

وی ادامه داد: اگر به خواست خداوند توانایی دیدن از عزیزان نابینا و کم بینا گرفته شده است در عوض توانایی های دیگری در آنها می بینیم که موجب شده است نابینایان و کم بینایان قمی با فعالیت در رشته های مختلف ورزشی، در ورزش قهرمانی بدرخشند.

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم افزود: به همین منظور تلاش می کنیم ضمن جذب به محیط ورزش همگانی، در عرصه ورزش قهرمانی نیز بیش از پیش برای ارتقای سطح علمی مربیان ورزشی نابینایان تلاش شود زیرا نابینایان و کم بینایان قمی به صورت ذاتی دارای از استعداد بسیار خوبی برای فعالیت در ورزش قهرمانی بهره می برند.

وی یاد آور شد: برای ورزشکاران روشندل قم امکانات خوبی برای فعالیت در رشته های مختلف از جمله، شطرنج، جودو، شطرنج، گلبال و شنا تا حد امکان فراهم شده است و در ادامه تلاش های خود در صدد هستیم امسال برای بالا بردن مهارت‌‌های مربیان و داوران نیز برنامه‌های آموزشی برپا کنیم که عملی شدن این موضوع مرهون همکاری جمعی خواهد بود.

برای رفع کمبودهای بودجه‌ای اقداماتی شایسته انجام پذیرد

کریمی اصل محدودیت‌های مالی را مهم‌‌ترین چالش برای برگزاری دوره‌های آموزشی عنوان کرد و بیان داشت: با این حال با بهره گیری از توان بهزیستی و در تعامل با اداره کل ورزش و جوانان تلاش کرده ایم در راستای رفع کمبودهای بودجه‌ای اقداماتی شایسته انجام بپذیرد.

وی به اهمیت برگزاری مسابقات در سطوح مختلف اعم از استانی و کشوری نیز اشاره کرد و یاد آور شد: برگزاری مسابقات قهرمانی منجر به شکل‌گیری رقابت بین ورزشکاران شده و به دنبال آن توان جسمی و مهارتی آنها به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و چه بسا برای شرکت در مسابقات کشوری نیز آماده شوند و به تیم ملی هم دعوت شوند.

رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم لازمه رفع نیازهای این هیئت ورزشی را برقراری ارتباط قوی با مسئولان فدراسیون نابینایان و کم ‌بینایان دانست و تاکید کرد: این ارتباط بین اعضای هیئت استانی و مسئولان فدراسیون وجود دارد و در سال جاری برای ایجاد تعامل و هماهنگی وسیع‌تر به فعالیت های ورزشی تلاش بیشتری انجام می دهیم.