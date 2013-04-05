به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی فدراسیون شطرنج کشورمان، نخستین رویدادی داخلی این رشته ورزشی در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی رقابت های جام فلک الافلاک است که در استان لرستان برگزار خواهد شد.

در واقع این دومین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی کشور (ریتد) با عنوان جام فلک الافلاک است که از روز شنبه هفدهم فروردین ماه به مدت یک هفته به میزبانی هیئت شطرنج استان لرستان و در شهر خوش آب و هوای خرم آباد برگزار می شود.

برای این منظور آیین نامه و نحوه برگزاری دومین دوره مسابقات شطرنج ریتد جام فلک الافلاک به هیئت های استانی این رشته ارسال شده است و شطرنج بازان قمی نیز قصد دارند در این دوره از پیکارها با حریفان خود به رقابت بپردازند.

با هماهنگی با فدراسیون شطرنج کشورمان، هیئت شطرنج استان لرستان در نظر دارد دومین دوره مسابقات شطرنج جام فلک الافلاک برای شطرنج بازان کشور که ریتینگ کمتر از 2100 را دارا هستند در شهر خرم آباد برگزار کند.

برای شطرنج بازانی که قصد شرکت در این دوره از پیکارها را دارند شرایط و مقراراتی نیز در نظر گرفته شده است که از جمله می توان به برگزاری این دوره از پیکارها بر اساس مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) اشاره کرد.

این در حالی است که زمان بازی برای هر یک از بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت است و حداکثر زمان تاخیر سر میز 30 دقیقه در نظر گرفته شده است و برای تاخیر بیش از این زمان، باخت منظور خواهد شد.

همچنین رده بندی پیکارهای این دوره بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و در صورتی که دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب اولویت استفاده می شود.

این در حالی است که یکی دیگر از شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در این دوره از پیکارهای شطرنج قهرمانی جام فلک الافلاک در لرستان عضویت آنها در سیستم جامع فدراسیون شطرنج کشورمان است، ضمن اینکه داشتن بیمه ورزشی و همچنین واریز ورودیه مسابقات نیز به علاقمندان به حضور در این دوره از رقابت ها یاد آوری شده است.