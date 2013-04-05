به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان باشگاه نیوکاسل اظهار داشت: ما نسبت به هر تیم دیگر لیگ برتری بازیکن مسلمان بیشتری داریم و بنابراین فکر میکنیم لازم است که به فکر آنها باشیم. آنها از اتاقهای دیگری پیش از بازی برای به جا آوردن عبادت استفاده میکنند و اکنون میخواهیم اتاقی را به این امر اختصاص دهیم.
بر پایه گزارش "دیلی میرر"، پاپیس سیسه، شیخ تیوته، حاتم بن عرفا، ماسادیو حیدرا، ماپو یانگا - امبیوا، موسا سیسوکو و مهدی عبید بازیکنان مسلمان تیم فوتبال نیوکاسل هستند. "دمبا با" هم یکی از بازیکنان مسلمان تیم فوتبال نیوکاسل بود که به چلسی پیوست.
این مقام آگاه در خصوص دمبا افزود: دمبا پیش از تمام بازیهای بزرگ به عبادت میپرداخت و همتیمیهایش هم به او میپیوستند. این موضوع باعث میشد که بین آنها اتحاد ایجاد شود.
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