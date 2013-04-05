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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

"دیلی میرر" خبر داد:

باشگاه نیوکاسل برای بازیکنان مسلمان خود نمازخانه برپا می‌کند

باشگاه نیوکاسل برای بازیکنان مسلمان خود نمازخانه برپا می‌کند

با توجه به اینکه هفت بازیکن تیم فوتبال نیوکاسل مسلمان هستند مسئولان این باشگاه لیگ برتری در نظر دارند برای این بازیکنان نمازخانه در باشگاه تاسیس کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان باشگاه نیوکاسل اظهار داشت: ما نسبت به هر تیم دیگر لیگ برتری بازیکن مسلمان بیشتری داریم و بنابراین فکر می‌کنیم لازم است که به فکر آنها باشیم. آنها از اتاق‌های دیگری پیش از بازی برای به جا آوردن عبادت استفاده می‌کنند و اکنون می‌خواهیم اتاقی را به این امر اختصاص دهیم.

بر پایه گزارش "دیلی میرر"، پاپیس سیسه، شیخ تیوته، حاتم بن عرفا، ماسادیو حیدرا، ماپو یانگا - امبیوا، موسا سیسوکو و مهدی عبید بازیکنان مسلمان تیم فوتبال نیوکاسل هستند. "دمبا با" هم یکی از بازیکنان مسلمان تیم فوتبال نیوکاسل بود که به چلسی پیوست.

این مقام آگاه در خصوص دمبا افزود: دمبا پیش از تمام بازی‌های بزرگ به عبادت می‌پرداخت و هم‌تیمی‌هایش هم به او می‌پیوستند. این موضوع باعث می‌شد که بین آنها اتحاد ایجاد شود.

کد مطلب 2025924

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