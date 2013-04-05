ظرفیتهای فراموش شده اطلاع رسانی در گلستان/ معرفی مسئولان رسانه ای و غیررسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی مسئولان و روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی گلستان که کمترین و بیشترین تعامل را در سال گذشته با رسانه داشتند شاید بتواند برای سال جاری و تعامل بهتر مفید باشد.

این درحالیست که برخی موارد مشاهده شده است که دستگاهی به دلیل ضعف برقرار ارتباط با رسانه نمی تواند برنامه های اجرایی شده و یا در دست اجرا را به درستی به مخاطبان معرفی کند.

در سال گذشته برخی دستگاههای اجرایی بیشترین و تعامل را با رسانه های استان از جمله خبرگزاری مهر داشتند که در زیر به معرفی آنها پرداخته می شود به این امید که در سالجاری سطح تعامل و ارتباط با رسانه ها به عالیترین سطح خود ارتقاء یابد.

استانداری گلستان:

استانداری از جمله مراکزی است که به لحاظ حوزه وظایف باید بیشترین تعامل را با رسانه ها داشته باشد و در این بین حسین عاشور مدیرکل روابط عمومی استانداری گلستان با بهره گیری از ظرفیتهای رسانه ای استان تا حدودی توانست به فرآیند اطلاع رسانی در حوزه های مختلف جامه عمل پوشاند، هرچند در این بین کاستی هایی وجود دارد که نیازمند تقویت است.

هر چند سطح تعامل روابط عمومی استانداری و برخی معاونتهای استانداری در سال گذشته با رسانه ها نسبت به گذشته ارتقاء یافته است اما همچنان شاهد بوده ایم که از دعوت رسانه ها در جلسات برخی معاونت ها خودداری می شد و تنها خبر آن جلسه با چند روز تاخیر بر روی سایت استانداری قرار می گرفت که این انتظار می رود در سالجاری، دعوت از رسانه ها برای پوشش اخبار معاونتهای مختلف پررنگ تر شود.

از بین معاونتهای استانداری گلستان، معاونت سیاسی، معاونت امور عمرانی تعامل نسبی با رسانه ها در سال گذشته داشته اند و معاونت برنامه ریزی کمترین تعامل را با رسانه ها داشته اند به گونه ای که معاون برنامه ریزی قبلی استاندار حتی یک مورد نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در سال قبل نداشته است.

مدیریت بحران

رسول حسام مدیرکل قبلی مدیریت بحران استانداری گلستان در سال گذشته به دلیل تعامل مطلوب و بهینه با رسانه ها در مراسم روز خبرنگار به عنوان مدیری که بیشترین تعامل را با رسانه ها داشت معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

همچنین پس از وی، قاسم سمیعی که در ماههای پایانی سال گذشته سکان این اداره کل را در دست گرفت، بخوبی توانست با رسانه ها تعامل برقرار کند و در زمانهای مختلف پاسخگوی خبرنگاران بوده است.

در این بین روابط عمومی مدیریت بحران در تعامل با رسانه های گروهی بسیار ضعیف عمل کرد و در حد و قواره این کل ظاهر نشده است و مسئول روابط عمومی مدیریت بحران بیش از آنکه به مسئولیت خطیر خود در حوزه روابط عمومی جامه عمل پوشاند به عنوان رابط خبری برای یک رسانه انجام وظیفه می کرد و اخبار را یک روز پس از انتشار در آن رسانه بر روی سایت مدیریت بحران قرار می دهد و تاکنون به درخواست خبرنگاران و رسانه های مختلف برای اصلاح این رویه پاسخی مثبت نداده است.

همچنین روابط عمومی مدیریت بحران دعوتی از خبرنگاران و رسانه ها برای پوشش اخبار مدیریت بحران تاکنون همکاری با رسانه های استان بجز رسانه ای که در به عنوان رابط خبری همکاری می کند، نداشته است و از برگزاری نشست های مطبوعاتی نیز خوداری کرده است و جالب آنکه همواره چند ساعت و یا یک روز پس از انتشار اخبار در رسانه مدنظر، با ارسال پیامک از خبرنگاران رسانه های مختلف تقاضا دارد تا خبرهای مدیریت بحران را ملاحظه کنند.

در مجموع می توان گفت روابط عمومی مدیریت بحران گلستان به عنوان خبرنگار برای رسانه متبوعش خوب و قوی عمل کرده است ولی در حوزه روبط عمومی عملکرد ضعیفی داشته است و شاید با تبصره بتوان به وی نمره 2 را داد.

راه و شهرسازی

مدیرکل برکنار شده راه و شهرسازی کمترین تعامل را با خبرنگاران رسانه های مختلف بجز صدا و سیما داشته است و در طول سال گذشته همواره از پاسخگویی به خبرنگاران طفره می رفت و تنها خبرهایش از طریق روابط عمومی بر روی سایت اداره کل قرار می گرفت و در زمان تصدی عادل مصدقی سرپرست جدید این اداره کل این انتظار می رود که تعامل با رسانه ها در سالجاری به نحو مطلوبی ارتقاء یابد.

هلال احمر:

مجتبی اکبری مدیرعامل هلال احمر گلستان در سالی که گذشت به خوبی توانست با رسانه های مختلف در استان تعامل برقرار کند و این تعامل در ایام طرح نوروزی سالجاری به اوج خود رسیده است.

آبفا و آبفار

علی اکبر علیمرادی مدیرعامل قبلی آبفا گلستان نیز از جمله مدیرانی بود که به دلیل ارتباط مطلوب و شایسته با رسانه ها در مراسم روز خبرنگار سال قبل مورد تقدیر قرار گرفت و روابط عمومی این شرکت نیز از سوی خبرنگاران تقدیر شده بود.

اما هر چه تعامل آبفا با خبرنگاران مطلوب بود، آبفار روستایی گلستان در سال گذشته، تعامل خود با رسانه ها را به کمترین سطح کاهش داده بود و نه مدیرعامل و نه روابط عمومی این دستگاه تعامل خوبی با رسانه ها نداشته اند و فرایند اطلاع رسانی این دستگاه کاملا یکطرفه و از طریق پرتال این شرکت بوده است.

فرمانداریها

از بین فرمانداریهای گلستان به ترتیب فرمانداری گنبدکاووس، آق قلا، کلاله، آزادشهر، گرگان و کردکوی در سال گذشته بیشترین تعامل را با رسانه های مختلف داشته اند و تعامل سایر فرمانداران و روابط عمومی هایشان به اصحاب رسانه چندان تعریفی نداشت.

نمایندگان

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت کرسی در مجلس دارد که سطح پاسخگویی و تعامل بیشترین نمایندگان بدون در نظر گرفتن اولویت از جمله حجت الاسلام طاهری، امامی، نوروزی، رجبی و صابری با نمایندگان اصحاب رسانه برای اطلاع رسانی مطلوب بوده است و برقراری ارتباط به دو نماینده دیگر برای تهیه خبر همواره با مشکلاتی روبرو بوده است.



دانشگاهها

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه گلستان، علمی کاربردی گرگان و گرگان 3، دانشگا آزادشهر، دانشگا آزاد گرگان و علی آبادکتول از جمله مراکز دانشگاهی هستند که تعامل خوبی را با رسانه ها در سال گذشته برقرار کرده اند.

محیط زیست گلستان

محمد ممشلی مدیرکل محیط زیست گلستان هر چند در مراسم روز خبرنگار به نمایندگان خبرگزاری های استان وعده داد تا تعامل با رسانه را افزایش دهد اما از آن به بعد نیز این تعامل چندان افزایش نیافت و بیشتر اخبار حوزه محیط زیست با همکاری روابط عمومی برای رسانه ها تهیه شده است.

روسای رسانه ای دستگاهها

قاسم شهابی مدیرعامل توزیع برق، حجت الاسلام ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی، غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد، حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا، الیاسی فرماندار کردکوی و ... بیشترین تعامل را به رسانه ها داشته اند و در این بین برخی از مدیران و روابط عمومی ها دستگاههای اجرایی نیز در سال گذشته تعامل مطلوبی با اصحاب رسانه داشته اند که از تلاشهایشان قدردانی می شود.