حضور "پله آخر" در جشنواره سانفرانسیسکو

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم آخرین ساخته علی مصفا با بازی لیلا حاتمی، علیرضا آقاخانی و مصفا در این دوره از جشنواره بین المللی سانفرانسیسکو در بخش کارگردان جدید به نمایش درمیآید.
این جشنواره از 25 آوریل تا 9 می (5 تا 19 اردیبهشتماه) در سانفرانسیسکو برگزار میشود.
در خلاصه داستان "پله آخر" آمده است: لیلی ستاره سینماست و به تازگی شوهرش را از دست داده است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خندهاش میگیرد و از کار باز میماند. هیچ کس نمیتواند دلیل خندههایش را حدس بزند.
این فیلم تا کنون در جشنواره های مختلف خارجی به نمایش درآمده و جوایزی را هم از آن خود کرده است. همچنین "پله آخر" در اسفند 91 در ایران اکران عمومی شد و با استقبال خوبی روبهرو شد.
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