دستگيري آدم ربايان يك ميلياردي در شيراز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيروس سجاديان عصر پنجشنبه گفت: در تاريخ 19 اسفندماه سال گذشته پسر 15 ساله اي زماني كه قصد خروج از مدرسه اش در خيابان گلدشت معالي آباد را داشت از سوي افرادي ربوده شد.

وي اظهار داشت: به دنبال اعلام اين آدم ربايي بلافاصله تيمهاي عملياتي اداره آگاهي فارس براي شناسايي و دستگيري آدم ربايان وارد عمل شدند در حاليكه تحقيقات در اين رابطه آغاز شده بود فردي طي تماس تلفني با اين خانواده اعلام مي كند كه فرزندشان را ربوده و درخواست مبلغ يك ميليارد تومان پول مي كند.

فرمانده انتظامي استان فارس ادامه داد: در ادامه تحقيقات ماموران پليس آگاهي استان فارس هويت آدم ربايان را به دست آورده و دريافتند كه در اين آدم ربايي چهار مرد جوان و يك زن همدست هستند در نهايت ضمن هماهنگي با مقام قضايي مخفيگاه آدم ربايان را پيدا كردند.

سردار سجاديان افزود: ماموران پس از بررسي جوانب كار براي دستگيري اين افراد وارد عمل شده و پس از حضور در آن محل يك نفر از آدم ربايان را نهم فروردين و مابقي را نيم ساعت بعد دستگيركردند.

وي با اشاره به اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهمان يك قبضه اسلحه كلاش، شش تيغه خشاب، 180 فشنگ اسلحه كشف شد، بيان كرد: در اين رابطه چهار مرد جوان و يك زن كه همسر سابق يكي از متهمان بوده دستگير شدند.

فرمانده انتظامي استان فارس گفت: دو نفر از اين آدم ربايان دانشجو و دو نفر از آنها بيكار بوده و سن آنها از 23تا 28 سال است.

سردار سجاديان با اشاره به اينكه متهم اصلي اين پرونده داراي سه فقره سابقه شرارت است، گفت: تحقيقات از اعضاي اين باند ادامه دارد.