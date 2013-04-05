افزایش 35 درصدی بودجه سازمان پارکها در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری اظهارداشت: شورای شهر تهران نیز اعتبار و بودجه نگهداشت پیشنهاد شده سازمان فضای سبز را تصویب کرد و اعضای شورا نیز اعتباری بیش از اعتبار پیشنهاد شده توسط سازمان را پیشنهاد دادند .

وی افزود : بر این اساس بودجه سازمان پارک ها 30 درصد در حوزه نگه داشت و 40 درصد در خصوص توسعه پارک ها و فضای سبز افزایش یافته است.

مختاری همچنین با اشاره به تجهیز بوستان های تهران در ایام نوروز برای اسکان مسافران نوروزی از آمادگی پلیس پارک در این روزها خبر داد و افزود: به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی در بوستانها، برای بوستانهای جنگلی و فرامنطقه ای تهران همچون بوستان لویزان، چیتگر، سرخه حصار و غیره از پلیس پارک استفاده کرده ایم. همچنین کادر نگهبانی بوستانها نیز از سوی نیروی انتظامی به ما معرفی می شود و ما نیز تلاش داریم تا بوستانها را برای خانواده ها ایمن کنیم .

مدیرعامل سازمان پارکها افزود : پلیس پارک در تمام طول سال در بوستانهای تهران فعال است، در تعطیلات نوروزی نیز به دلیل حضور بیشتر شهروندان و همچنین اسکان مسافران نوروزی در بوستانهای فرامنطقه ای، پلیس پارک حضور چشمگیری خواهند داشت.

وی افزود همچنین در سال 91 هرس درختان و درختچه ها را نیز در برنامه اصلی خود قرار دادیم که این کار در اردیبهشت و شهریور به انجام رسید و نقاط کور پارکها شناسایی شده و مشکلات آنها برطرف شد. همچنین روشنایی پارکها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات آنها نیز رفع شد تا بوستانها را مکانی ایمن برای خانواده ها و مسافران نوروزی تبدیل کند.