تهرانیها در سال 91 تنها 3 روز هوای پاک تنفس کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی بیان کرد: در سال گذشته در مجموع تهران 3 روز هوای پاک، 216 روز هوای سالم، 146 روز هوای ناسالم و یک روز هوای بسیار ناسالم داشته است.

وی ادامه داد: در سال 1390 نیز شهروندان تنها 3 روز هوای پاک تنفس کردند و هوای تهران 144 روز سالم، 215 ناسالم و 3 روز بسیار ناسالم بوده است .

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه در 11 روز نخست سال 92، یک روز هوای تهران پاک و 10 روز سالم بوده است گفت: در مدت مشابه تعطیلات نوروز سال 91 در مجموع 11 روز هوای تهران سالم بوده است.

وی تاکید کرد: در ایام نوروز هر ساله با توجه به کاهش تردد خودروها و ترافیک شاهد کاهش آلودگی هوا در شهر هستیم اما متاسفانه عدم کیفیت مناسب خودروها و سوخت در طی ایام سال، شهروندان روزهای زیادی از هوای پاک و سالم محروم هستند که باید اقدامات اساسی برای حل این معضل اجرایی شود.