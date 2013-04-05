عليرضا ظهيري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد طرح راهنمایی مسافرین نوروزی گفت: تا روز 15 فروردین مراجعین به پست‌های هلال احمر 786 هزار و 910 نفر بوده است.

وی با تشریح پست‌های هلال احمر ویژه ایام نوروز گفت: 6 خیمه نماز در این ایام برپا شده که 15 هزار و 211 نفر به این خیمه‌ها تا روز 15فروردین مراجعه کرده‌اند.

مديرعامل جمعيت هلال احمر قم افزود: 8 هزار و 18 نفر به 26 ایستگاه سلامت تا این روز مراجعه کردند. همچنین تعداد اعضای فعال در این طرح نوروزي هلال احمر تا روز چهارده فروردین 1715 نفر بوده است.

ظهیری همچنین با اشاره به فضای دوستدار کودک كه در خيمه‌هاي نماز برگزار مي‌شود، گفت: تعداد مراجعین به این ایستگاه 4 هزار و 888 نفر بوده، همچنین مراجعین به ایستگاه‌های سلامت خودرو 213 نفر بوده است.

وی از توزیع 20 نوع بروشور خبر داد و گفت: 695 هزار نسخه بروشور و تعداد 577 هزار و 457 نسخه نقشه میان مسافران و زائران توزیع شده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر قم تصریح کرد: تعداد مراجعین به پروژه سحاب 7 هزار و 38 نفر بوده، همچنین 137 فرم اهدا عضو و 331 فرم عضویت در این طرح ملی نیز از سوی مسافران تکمیل شده است.