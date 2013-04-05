اختصاص 120 میلیارد برای احداث چهار دهنه پل در محور هراز

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساخت چهار دهنه پل نیز در راستای تعریض جاده هراز در منطقه بایجان، سیاه بیشه و دهنه در پلور ساخته شد، افزود: در مجموع برای اجرای این طرح ها بیش از 120میلیارد ريال هزینه شده است.

وی افزود: ساخت سه دهنه پل دیگر شامل دو دهنه پل در شهر گزنک و پل آبشار در سال جاری در جاده هراز در برنامه اجرایی قرار دارد.

حسن نیا ادامه داد: با تکمیل این پل ها و تونل های در حال ساخت، گره های ترافیک در زمان های پرتردد سال به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، روند اجرای چهار خطه شدن جاده هراز را در گروه اختصاص به موقع اعتبارهای ملی به این جاده پرتردد دانست و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص همکاری های بیشتری در جهت تسریع جاده مواصلاتی تهران به مازندران داشته باشند.

حسن نیا گفت: این میزان شامل 9 دهنه تونل است که در مجموع حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه ساخت این تعداد تونل در تکمیل هرچه سریعتر چهارخطه شدن جاده هراز نیز تاثیر زیادی دارد، افزود: روند ساخت این تونل ها و نیز مراحل تعریض و چهار خطه کردن جاده مهم هراز توسط معاون وزارت راه وشهرسازی هر هفته بازدید میدانی می شود.

105 کیلومتر از جاده هراز در محدوده حوزه استحفاظی مازندران و 55 کیلومتر در حوزه استحفاظی استان تهران قرار دارد.