پرداخت 171 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد بوشهر

کامبیز عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن سال نو اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی برای حمایت از خانوارهای تحت حمایت، پرداخت مستمری است که تلاش داریم این مبالغ را در موعد مقرر به این خانواده‌ها پرداخت کنیم.

وی به تعداد خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: 29هزار و 967 خانوار از دریافت مستمری کمیته امداد امام خمینی در استان بوشهر بهره‌مند می‌شوند.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر ادامه داد: پرداخت دوره دوازدهم کمک معيشت مددجویان کمیته امداد استان بوشهر به صورت متمرکز و ازطریق اداره امور حمایت‌های اجتماعی استان انجام شد.

وی به جمع مبالغ پرداختی به این خانوارها اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته بالغ بر 171 میلیارد و 930 میلیون ریال مستمری به حساب 29هزار و 967 خانوار مددجوی امداد و طرح شهید رجایی واریز شد.

عبدالهی در ادامه از تشویق 48 یتیم نخبه تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در راستاي تشويق و ترغيب دانش‌آموزان ايتام تحت حمايت، حامي بزرگوار ايتام تعداد 48 تخته قاليچه هر يك به ارزش 300هزار ریال و جمعا 14 میلیون و 400 هزار ريال به دانش‌آموزان ايتام نخبه هديه کرده است.

وی افزود: همچنین یکی از موسسات خیریه نیز چهار فقره جهيزيه هر يك به ارزش 13میلیون و 395 هزار ريال به نوعروسان سادات تحت حمايت اين نهاد اهدا کرده است.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر اذعان داشت: این اقلام جهيزيه شامل فرش 12متري، سرويس چيني و بلور، سرويس قابلمه تفلون، حوله دستي و پتو بوده است.

عبدالهی عنوان کرد: این موسسه در آستانه سال نو هدایایی به ايتام تحت حمايت این نهاد كالاهاي ذيل جمعا به ارزش 22میلیون ریال اهدا کرده است که این هدایا شامل كفش، چادر نماز، بلوز زنانه، سرويس چيني و بلور، سرويس قابلمه است.