تبعيت محض از ولي فقيه شرط تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی است

حجت الاسلام سيد جعفر مرتضوي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رهبر معظم انقلاب با توجه به شرایط خاص جامعه، امسال را به نام حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری کردند و همه باید برای تحقق این شعار تلاش کنند.

وی بیان کرد: در این راستا وظیفه مسئولین اجرایی سنگینتر است و باید با تبعیت محض از اوامر ولی فقیه زمینه خلق حماسه سیاسی و اقتصادی را فراهم سازند.

مرتضوی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در خردادماه امسال گفت: این انتخابات یکی از فرصتهای پیش رو برای خلق حماسه سیاسی است.

وی بیان داشت: مسئولان بايد ضمن احترام به مردم، بسترهای خلق يک حماسه ديگر در انتخابات رياست جمهوري را فراهم کنند.

مرتضوی افزود: این انتخابات از مهمترين رويدادهاي داخلي کشورمان است که مسئولان بايد ضمن نصب العين قرادادن فرمايشات مقام معظم رهبري زمينه حضور حداکثري مردم را در انتخابات مهیا نمایند.

وی اظهار داشت: ملت ولایتمدار ايران در تمام صحنه ها به خصوص در دفاع از آرمان‌هاي اسلام حضوري جهادگونه داشته اند و در این انتخابات نیز حماسه ای دیگر خلق می کنند.

مرتضوی گفت: در سایر رویدادهای داخلی و خارجی در سالجاری هم همه باید با حفظ وحدت و انسجام، تابع اوامر رهبر معظم انقلاب باشیم تا انقلاب اسلامی را از توطئه های دشمنان در امان نگه داریم.