انقلاب اسلامی متکی بر سنت های الهی است/ افراد بی اخلاص زود رسوا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف، صبح جمعه در جمع خبرنگاران در بهشت رضا اظهار کرد: انقلاب اسلامی متکی بر سنت های الهی و فرهنگ عاشورا است و کسانی که نسبت به این انقلاب اخلاص نداشته باشند بسیار زود رسوا می شوند.

شهردار تهران تاکید کرد: تداوم انقلاب اسلامی در گروی فداکاری‌های دوران دفاع مقدس است و در این راستا نقش دفاع مقدس و شهدای بی بدیل و ستودنی است.

قالیباف افزود: بدون انقلاب و فرهنگ انقلاب در دوران دفاع مقدس معلوم نبود سرنوشت ما چه خواهد شد چرا که دوران دفاع مقدس فقط توپ و تانک و کشته شدن نبود و در واقع با این جنگ ریشه‌های انقلاب قوی شد و دفاع مقدس شکل گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی های شهید برونسی بیان کرد: این شهید علاوه بر اینکه خون داد، خون دل هم خورد و امروز است که می‌فهمم که خون دل خوردن سخت تر خون دادن است.

شهردار تهران تاکید کرد: یاد خدا از ویژگی ها و مشخصاتی است که در زندگی همه شهدا موج می‌زند و ما به پشتوانه شهدا انقلاب اسلامی را بنا نهادیم.