کانون تحریمها بر روی نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه منطقه خیرآباد ورامین افزود: پیامبر اکرم (ص) شاهد بر اعمال انسانهاست، به کرات در روایات آمده که امامان(ع)، می فرمودند پیامبر(ص) نامه اعمال انسانها را مشاهده می کند و وقتی گناهی را در آن ملاحظه می کند، ناراحت می شود، پس با گناهان نباید پیامبر(ص) را ناراحت کنیم، پس اعمالی را انجام دهیمکه پیغمبر(ص) خوشحال شود، زیرا تمام اعمال بر پیغمبر عرضه می شود.

وی بیان داشت: حال یک سئوال مطرح می شود و آن این است که چرا اعمال بر پیامبر(ص) که شاهد اعمال ماست عرضه می شود و به عبارت دیگر اگر ملائکه اعمال را به خدمت آقا عرضه نکنند، آیا ایشان بی خبر می ماند؟ در قرآن آمده است "وَ إِنَّ عَلَيْکُمْ لَحافِظينَ کِراماً کاتِبينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ" به معنی "و البته نگهبانها مراقب بر احوال و اعمال شما و فرشته مقرب خدایند، شما هرچه می کنید آنها می دانند".

مردم توان درک احاطه وجودی پیامبر اکرم (ص) بر کل عالم را ندارند

امام جمعه خیرآباد ادامه داد: این سئوال نیز درباره خدا مطرح می شود که آیا خدا بی خبر است؟ و تا اعمال انسان بر او عرضه نشود او با خبر نمی شود؟ پاسخ این است که عرضه اعمال توسط ملائک جنبه تشریفاتی دارد، ملک باید اعمال را ببرد زیرا او وظیفه دارد و امام نیز در اندازه سطح فکری مردم صحبت می کند، چراکه مردم توان درک احاطه وجودی پیامبر اکرم (ص) بر کل عالم را ندارند.

وی یادآور شد: پیغمبر(ص) تا 50 نسل بعد را می دانست که چه کسی به دنیا می آید، چه کسی جهنمی است و چه کسی بهشتی می شود و... که همه این موارد را پیغمبر(ص) می دانستند.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: در روایت دیگری آمده که پنجشنبه روزی است که اعمال بر خدا، رسول خدا(ص) و بر ائمه(ع) عرضه می شود، لذا در روایت آمده "ملکی که مأمور اعمال ماست، اعمال را یادداشت کرده می بندد و مهر و موم می کند و به نزد خدای عالم می برد، خدا می فرماید: بنده من چه کاری کرده است؟ اگر این بنده کار خوبی کرده باشد، این ملک شاد است و اگر کار بدی کرده می گوید: خدایا تو مطلع تر از من هستی، بنده تو گناه کرد، اما تو او را عفو بفرما" پس بندگان خوب خدا در محضر خدای متعال و اشرف مخلوقاتش پیامبر اعظم (ص) گناه نکنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از ویژگیهای متقین خشوع در عبادت و یکی از مهم ترین عبادتها نماز است، مکرر جوانهای عزیز سئوال می کنند چه کنیم تا در نماز خاشع باشیم؟ معصومین(ع) برای آنکه دیگران را نیز بر خوان نعمت عبادت خاشعانه و دارای حضور قلب راه داده باشند، رهنمودهای لازم را بیان داشته اند.

امام جمعه خیرآباد افزود: پیامبر اکرم (ص) فرمود "نمازت نماز خدا حافظی باشد؛ هرگاه به نماز داخل شدی با خود بگو این آخرین نماز من در دنیا است و چنان باش که گویی بهشت روبه روی تو و جهنم زیر پای توست و ملک الموت پشت سر و انبیا طرف راست تو و فرشتگان طرف چپ تو ایستاده اند، خدای متعال بر احوال تو اشراف دارد؛ پس توجه داشته باشید که مقابل چه کسی ایستاده اید و با چه کسی گفتگو می کنید و چه کسی مراقتان است".

وی عنوان کرد: نمازگزاران باید با رعایت این نکات خشوع در نماز را که لازمه تقواست در خوداحیا کنند و به فرموده پیامبر اکرم(ص) عمل کنند.

قطع رابطه سیاسی ایران با آمریکا از عوامل تداوم انقلاب اسلامی ایران بود

حجت الاسلام محسن زاده با اشاره به سالروز قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا در 20 فروردین سال 59 گفت: بزرگترین نعمت به عنوان عامل تداوم بخش این انقلاب در این روز به مردم ایران داده شد و رابطه سیاسی ایران و آمریکا قطع شد و اگر واقعیت را توجه کنیم، یکی از عوامل تداوم انقلاب اسلامی ایران، قطع رابطه سیاسی ایران با آمریکا بود، زیرا تاریخ سفارتخانه انگلیس و آمریکا در ایران از دوره قاجاریه تا زمان محمدرضا خان ملعون نشان می دهد سفارتخانه انگلیس و آمریکا یک سفارت و تشکیلات ارتباط بین المللی دو دولت برای تعامل فی ما بین در طول تاریخ نبوده است.

وی ادامه داد: اگر بیشتر دقت کنیم سفارتخانه های انگلیس و آمریکا یک بنگاه معاملاتی بوده که در این بنگاه معاملاتی عوامل وطن فروش و دین فروش در این بنگاه معاملاتی وطن فروشی و دین فروشی کنند و به مزدوری انگلیس و آمریکا در بیایند و برای آنها جاسوسی کنند و این در طول تاریخ بوده است.

امام جمعه خیر آباد بیان داشت: در دوره قاجار آنقدر شغال السلطنه و گرگ السلطنه و در دوره رضا خان ناپاک اجنبی پرست دیده ایم و محمد رضا آن قدر عناصر ناپاک حلقه به گوش آمریکایی انگلیسی دیدید که همه اینها از این بنگاه معاملاتی و سفارتخانه درآمدند و اگر در طول این سالها که از انقلاب اسلامی ایران گذشت این بنگاه های معاملاتی برای آمریکا وجود داشت و این سفارتخانه باز بود تا کنون چه فتنه های بزرگی که در این مملکت انجام نگرفته بود.

ایران اهل گفتگو با گرگ درنده ای چون آمریکا نیست

وی اضافه کرد: در 20 فروردین سال 59 امام خمینی(ره) فرمودند "رابطه آمریکا را می خواهیم چه کار کنیم؟ رابطه ایران با آمریکا، رابطه میش و گرگ است" رابطه با آمریکا به چه درد می خورد؟ با چه کسی مذاکره کنیم با درنده با کشوری که دندانش را تیز کرده، ایران را پاره پاره کند؟ مذاکره معنا ندارد ایران اهل گفتگوست، اما اهل گفتگو با آدم، نه اهل گفتگو با گرگ درنده ای چون آمریکاست.

حجت الاسلام محسن زاده تصریح کرد: آمریکا یک گرگ درنده است و بحرین نمونه درندگی آمریکاست، آمریکا مردم مظلوم و مسلمان بحرین را به خاک و خون کشید، اگر صحنه جنایت عمال سعودی که لشکر آمریکایی شده اند را ببینید با جنایت سربازان صهیونیستی در فلسطین تفاوتی ندارد و منظره هر دو یکی است؛ آل سعود مأمور آمریکا و یک حکومت دست نشانده غربی منطقه است.

تحقیر ملت عربستان عمده جنایت آل سعود است

وی افزود: امروز جنایتی که آل سعود انجام می دهد غیر از مسلمان کشی بحرین، عمده جنایت او تحقیر ملت عربستان است؛ آل سعود نظامی عربستانی و سرباز لا اله الا الله گو را به پای آمریکا و اسرائیل انداخته است که برادر مسلمان خود را بکشد و این تحقیر ملت مسلمان در مملکت خودش است.

امام جمعه خیر آباد عنوان داشت: امروز سرزمین وحی را دولت سعودی به عنوان پادگان نظامی آمریکا درآورده و بعد از زندان ابوغریب و زندان گوانتانامو سومین زندان آمریکایی عربستان شده است و انقلابیون بحرین را که دستگیر می کنند به زندان آمریکایی عربستان می برند، یعنی دیگر ماسک نفاق از روی صورت حکومت سعودی کنار رفته و امروز آمریکایی بودنشان و دشمن پیغمبر(ص) بودنشان ثابت شده اس؛ حکومت آل سعود همان لشکر قریش دوره صدر اسلام در جنگ احد و بدر هستند و مقابله ای که آن روز لشکر قریش با رسول الله داشتند.

آمریکا جرأت حمله نظامی مستقیم به ایران را ندارد

وی ادامه داد: آمریکا در ایران با تحریم اقتصادی به جایی نرسیده است و نیز جرأت حمله نظامی مستقیم به کشور را ندارد، چون می داند اگر حمله نظامی مستقیم کند، این کشور قبرستان سربازان نظامی آمریکا خواهد شد.

حجت الاسلام محسن زاده با اشاره به نامگذاری سال 1392 گفت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بار دیگر کلید واژه جدیدی را برای نام سال 1392 برگزیدند و مزین شدن سال 1392 به نام "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" در واقع بیان نوع انتظار و سطح توقع ایشان از رفتارهایی است که باید در این سال شکل بگیرند.

وی افزود: عالمان سیاسی و اقتصادی مراقب باشند اخلاقیاتی که موجب رفتارهای ضدحماسی می شوند را کنار بگذارند و با برنامه خردمندانه خادمان خوبی برای بارگاه حماسه سیاسی و اقتصادی باشند.

امام جمعه خیر آباد تأکید کرد: شعارهای مطرح شده در سالهای گذشته عموماً مفاهیم دینی و یا بر گرفته از آیات و روایات بوده و در اندیشه های اسلامی از جایگاه بلندی برخوردار بوده اند و دلیل آن نیز کاملاً مشخص است، در جامعه اسلامی با یک رهبری دینی که رویکرد فقاهتی را در اداره و تنظیم امور جامعه اتخاذ کرده است، شیوه های هدایت و مفاهیم به کار گرفته شده، همگی خمیر مایه های دینی داشته و بر اساس مبانی و تفکر بر گرفته از دین قابل توجیه و تفسیر است.

ارتباط و تعامل سیاست و اقتصاد قابل انکار نیست

وی ادامه داد: ارتباط و تعامل سیاست و اقتصاد قابل انکار نیست، سیاست همیشه بر اقتصاد تأثیر تعیین کننده دارد و البته از آن به شدت اثرپذیر است؛ مبارزات انبیا با فقر و محرومیت از یک سو و با تکاثر، افزون طلبی و سرمایه داری خون آشام از سوی دیگر در کنار مبارزه با طاغوتها و سلطه های نامشروع، حماسه های سیاسی و اقتصادی فراوانی را در تاریخ مبارزات انبیا به یادگاری گذاشته است و همیشه در کنار رویاروی با فراعنه و نمرودها مقابله با قارون ها نیز وجود داشته است.

حجت الاسلام محسن زاده تصریح کرد: این ارتباط به گونه ای است که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و بالعکس حداقل در تجربه تاریخی وجود ندارد، بلکه در هم تنیدگی سیاست و اقتصاد در قرون اخیر به شدت افزایش یافته و هیچ سیاستی بدون ابعاد اقتصادی و هیچ اقتصادی بدون ابعاد سیاسی یافت نمی شود، بلکه نظام سلطه کنونی اقتصاد را اهرم سیاست و فرهنگی خود قرار داده است، امروزه سیاسی ترین موضوعات، اقتصادی ترین آنهاست، چنانکه ما در مورد انرژی هسته ای شاهد آن هستیم و حتی بر علم، فرهنگ و رسانه نیز رویکرد سیاسی، اقتصادی حاکم شده است.

وی اضافه کرد: چالشهای موجود در مسیر انقلاب اسلامی نیز ناشی از عدم همپایی اقتصاد با سیاست در کشور است، واقعیت آن است که ایران آن گونه که در عرصه های سیاسی پیشتاز و موفق عمل کرده، در صحنه های اقتصادی موفق نبوده است، بیش از یک قرن است که اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری اقتصادی وابسته به نفت است و به همین دلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران همان مشکلات سالهای متمادی گذشته اقتصاد ایران است و با تغییر بدون هدف دولتمردان، حل نخواهد شد.

کانون تحریمها بر روی نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است

امام جمعه خیر آباد عنوان داشت: کانون تحریمها نیز همان جایی است که نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران است، با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته، سیاستمداران ایران با چشمداشت به در آمدهای نفتی برای اداره ایران هیچ گاه حاضر نشدند که از این منابع چشم پوشی کنند و با وجود درآمدهای نفتی، نظام شایسته سالارانه مدیریتی کشور در سطوح اجرایی و تقنینی در جایگاه واقعی خود به سر نمی برد.

وی افزود: کار بزرگ سال 92 انتخابات ریاست جمهوری است که در واقع مقدرات اجرایی و سیاسی و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه ریزی می کند، منتخب ملت باید آسیب شناسی مناسبی نسبت به وضعیت موجود داشته باشد و شجاعانه اقدام به رفع مشکلات کند و مردم بدانند پیروزی قریب الوقوع بر دشمنان، فائق آمدن بر گرفتاریها و مشکلات وعده قطعی و بشارت آمیز پروردگار است.

حجت الاسلام محسن زاده تصریح کرد: امید است در سال "حماسه اقتصادی حماسه سیاسی" با تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی با حاکم شدن مجریان شایسته، مشکلات نهادی اقتصاد ایران مرتفع شود و شاهد خلق حماسه سیاسی و اقتصادی در سال جاری باشیم.