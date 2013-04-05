حادثه ریزش ساختمان در شمال تهران/ سه کارگر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9:46 صبح جمعه ریزش یک ساختمان در حال تخریب در خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد به سازمان آتش نشانی و اورژانس اطلاع داده شد. بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 89 ، 29 و 12 خود را به محل حادثه رساندند. در بررسیها مشخص شد کارگران در حال تخریب یک ساختمان سه طبقه قدیمی بودند که ناگهان آوار بر روی آنها ریخته و زیرخروارها خاک گرفتار شده بودند. امدادگران بلافاصله عملیات نجات را آغاز کرده و هر سه کارگر را از زیر خاک خارج کردند. پس از معاینه آنها از سوی عوامل اورژانس مرگ هرسه نفر آنان تایید شد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 6 ماه قبل نیز در همین ساختمان آوار ریزش کرد و دو کارگر زیر آن گرفتار شدند که در آن حادثه خوشبختانه با امدادرسانی سریع آتش نشانان تلفات جانی نداشتیم. از آن زمان عملیات تخریب دراین خانه متوقف شده بود که پس از شروع دوباره این حادثه تلخ رقم خورد.

وی افزود: قربانیان دو ایرانی و یک افغانی بودند که میانگین سنی آنها 30 سال بود.