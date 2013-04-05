آسمان ایلام بارانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام بعد از مدتها آب و هوای خشک و گرم، بارانی شد و شادابی خاصی به طبیعت و مردم استان بخشید.

طبق گفته کارشناسان هواشناسی استان ایلام، سامان بارش زا از امروز استان ایلام را در برگفته است.

براساس پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی افزون بر بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید نیز از دیگر خصوصیات این سامانه است.

دمای هوای ایلام طی روز جمعه و شنبه نسبت به روزهای قبل بین 4 تا هشت درجه با افت روبه‌ رو خواهد شد و به سبب افزایش وزش باد در کشور عراق و سوریه نیز اواخر هفته ایلام غبارآلود خواهد بود.