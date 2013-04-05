ورود پزشک خانواده به 9 استان کشور/ تبدیل تحریمها به فرصت در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران به مناسبت هفته سلامت، گفت: در آستانه روز جهانی بهداشت و هفته سلامت قرار داریم و حماسه اقتصادی در امر سلامت محقق خواهد شد.

وی گفت: اگر به توصیه رهبری در زمینه تغییر سبک زندگی توجه کنیم و به رفتار روزمره به ویژه تغذیه خود دقت کنیم و طبق روایات بدانیم که منشاء تمام بیماریها معده است در این صورت با کمترین انرژی و صرف هزینه بیشترین نتیجه در سلامت حاصل می‌شود.

طریقت منفرد با اعلام این مطلب که احیای جایگاه طب ایرانی - اسلامی در دستور کار دولت و وزارت بهداشت قرار گرفته است، ادامه داد: از این پس با اقدامات جدی و علمی به همراه گسترش مراکز علمی مرتبط، متخصصان طب ایرانی در رسانه‌ها در مورد صیانت از سلامت به مردم اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: دنیا می‌داند با استفاده از مواد غذایی ناسالم در آینده با سونامی وحشتناکی از بیماریهای غیرواگیر مواجه است. بنابر این در وهله اول که همه پیشگیری را مقدم بر درمان می‌دانیم لازم است به تغییر سبک زندگی به خصوص در تغذیه دقت کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی با عنوان "فشار خون را جدی بگیریم"، تصریح کرد: در کشور ما از هر 100 نفر افراد بزرگسال 20 نفر مبتلا به فشار خون هستند که 10 نفر از آنها از بیماری خود مطلع هستند و فقط 5 نفر از آنها درمان می‌شوند. به عبارتی 75 درصد افراد مبتلا به فشار خون درمان نمی‌شوند و این مسئله فقط منحصر به ایران نیست بلکه کشورهای پیشرفته نیز فشار خون بالای درمان نشده دارند.

وی تصریح کرد: یکی از علل ایجاد و بالارفتن فشار خون استفاده از نمک زیاد است. مصرف نمک در ایران 2 برابر استاندارد جهانی است بنابراین از مردم می‌خواهیم کودکان را از ابتدا به مصرف غذاهای کم نمک یا بی‌نمک عادت دهند.

وزیر بهداشت اظهار کرد: به همین جهت بسیج کشوری برای کنترل فشار خون پیش‌بینی شده و با کمک 100 هزار پرسنل بهداشت و درمان عملیات آن امسال اجرایی می‌شود.

طریقت منفرد بر اجرای برنامه پزشک خانواده و گسترش آن تأکید کرد و گفت: از هفته آینده در 9 استان کشور اجرای پزشک خانواده عملیاتی می‌شود چرا که طبق تجربه جهانی تنها راه ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان اجرای پزشک خانواده است.

وی تصریح کرد: در این برنامه بیمار از مسیر صحیح و به موقع به پزشک متخصص و بیمارستان هدایت می‌شود و از تحمیل آزمایشها و داروهای غیرضروری و مضر در امان می‌ماند.

وزیر بهداشت پیشرفت کشور در حوزه سلامت را از بعد از انقلاب معجزه‌آسا دانست و گفت: زمانی شهرهای ما با پزشکان پاکستانی و هندی که اغلب پزشک هم نبودند اداره می‌شدند اما امروز از نظر نیروی انسانی متخصص که بزرگترین سرمایه ما است وضعیت مطلوبی داریم.

وی اظهار کرد: 120 هزار پزشک، 200 هزار تحصیلکرده پیراپزشک و 130 هزار تخت بیمارستانی با تجهیزات کامل در کشور وجود دارد. که به علت دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی در مناطق غیربرخوردار تأسیس شده است.

طریقت‌منفرد گفت: در برخورداری عادلانه مردم از خدمات درمانی اذعان داریم که هنوز مطابق شأن مردم از امکانات بهره‌برداری کامل نشده است. اما باید بدانیم رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق اجرای قانون و همکاری مجلس و دولت میسر می‌شود.

وی، تبدیل تحریمها به فرصت را برنامه دیگر وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: این امر از طریق حرکت در جهت خودکفایی در تولید مواد اولیه دارویی میسر است در ماه گذشته با دانشمندان شیمی گردهمایی برگزار کردیم و مشخص شد که توانایی آنها بی‌پایان است و باید از تهدید پیش آمده به عنوان فرصت استفاده شود و این همان نعمتی است که مسئولان نظام را در اجرای اقتصاد مقاومتی مصمم‌تر می‌کند.

طریقت‌منفرد ادامه داد: وزارت بهداشت به دلیل ضرورت نظارت و مشارکت همگانی مردم سامانه‌ای را به شماره 1490 در دفتر وزارتی راه‌اندازی کرده تا از این طریق از اطلاع‌رسانی سراسر مردم بهره‌مند شوند.

وی افزود: انتقادات و پیشنهادات مردم در برنامه‌ریزی وزارت بهداشت مؤثر خواهد بود به طوریکه اگر در اماکن عمومی و رستورانها با مسئله غیربهداشتی مواجه شدید با ما تماس بگیرید اگر در بیمارستان به مشکلی برخورد کردید به ما اطلاع دهید و اگر داروی مورد نظرتان در داروخانه پیدا نشد به ما بگویید.

وزیر بهداشت گفت: همچنین اگر وجوه غیرمتعارف از شما درخواست یا گرفته می‌شود به ما اطلاع دهید البته در ابتدا شاید همه مشکلات را نتوانیم برطرف کنیم اما این راهی است تا از نارسایی کشور در حوزه بهداشت و درمان مطلع شویم.