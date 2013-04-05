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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

ولایتی مطرح کرد:

اعضای ائتلاف سه گانه با توجه به بضاعت خود در انتخابات هزينه مي‌كنند/دولت آینده مقتدر باشد

اعضای ائتلاف سه گانه با توجه به بضاعت خود در انتخابات هزينه مي‌كنند/دولت آینده مقتدر باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل گفت: هر کدام از اعضای ائتلاف سه گانه با توجه به بضاعت خود در انتخابات هزينه مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر جمعه در دیدار با نخبگان خراسان رضوی اظهار کرد: هر کدام از اعضای ائتلاف سه گانه با توجه به بضاعت خود در انتخابات هزينه مي‌كنند و بنده نیز جز سفرهاي استاني كار ديگري نخواهم کرد.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل با تاکید بر اینکه دولت آینده باید مقتدر و کارآمدی لازم را داشته باشد، افزود: دولت یازدهم نیازمند حضور نيروهاي متخصص در زمينه‌هاي مختلف است اما قبل از تخصص نيروها، تعهد آنان به جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ولايت فقيه الزامي است.

ولایتی بیان کرد: اين كه حزب يا گروهي خاصي تنها نام اصول‌گرایی را با خود به یدک بکشند درست و منصفانه نیست و اگر كسي مي‌خواهد در اين كشور كار كند بايد در عمل نیز به قانون اساسي وفادار باشد.

وی با اشاره به اعضای ائتلاف سه گانه افزود: در هيچ كجاي دنيا دو آدم که عينا مانند هم باشند وجود ندارد و در این ائتلاف نیز بر مشتركات تكيه و از اختلافات پرهيز شده است.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل با تاکید بر اینکه اداره كردن كشور اول در جهان اسلام به لحاظ كارآيي و روابط بين‌الملل كار ساده‌اي نيست، گفت: رئیس جمهور آینده باید در حوزه اقتصاد و سیاست قوی عمل کند.

ولایتی اظهار کرد: سياست‌هاي كلي اقتصادی توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تعريف و ارائه شده و همان اولويت‌ها نيز در دولت بنده و در صورت راي آوردنم دنبال مي‌شود.

کد مطلب 2026008

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