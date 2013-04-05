به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر جمعه در دیدار با نخبگان خراسان رضوی اظهار کرد: هر کدام از اعضای ائتلاف سه گانه با توجه به بضاعت خود در انتخابات هزينه مي‌كنند و بنده نیز جز سفرهاي استاني كار ديگري نخواهم کرد.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل با تاکید بر اینکه دولت آینده باید مقتدر و کارآمدی لازم را داشته باشد، افزود: دولت یازدهم نیازمند حضور نيروهاي متخصص در زمينه‌هاي مختلف است اما قبل از تخصص نيروها، تعهد آنان به جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ولايت فقيه الزامي است.

ولایتی بیان کرد: اين كه حزب يا گروهي خاصي تنها نام اصول‌گرایی را با خود به یدک بکشند درست و منصفانه نیست و اگر كسي مي‌خواهد در اين كشور كار كند بايد در عمل نیز به قانون اساسي وفادار باشد.

وی با اشاره به اعضای ائتلاف سه گانه افزود: در هيچ كجاي دنيا دو آدم که عينا مانند هم باشند وجود ندارد و در این ائتلاف نیز بر مشتركات تكيه و از اختلافات پرهيز شده است.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل با تاکید بر اینکه اداره كردن كشور اول در جهان اسلام به لحاظ كارآيي و روابط بين‌الملل كار ساده‌اي نيست، گفت: رئیس جمهور آینده باید در حوزه اقتصاد و سیاست قوی عمل کند.

ولایتی اظهار کرد: سياست‌هاي كلي اقتصادی توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تعريف و ارائه شده و همان اولويت‌ها نيز در دولت بنده و در صورت راي آوردنم دنبال مي‌شود.