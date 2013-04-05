تولید 96 ساعت برنامه رادیویی ویژه عید در اردبیل/ گردشگری محور تولیدات

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مددی ظهر جمعه در نشست مشترک با عوامل صدا و سیما شبکه سبلان تصریح کرد: این برنامه ها در قالب معرفی جاذبه های گردشگری اردبیل، معرفی پتانسیلهای گردشگری، ارائه اطلاعات کامل مورد نیاز مسافران و دعوت از کارشناسان صورت گرفته است.

وی با یادآوری تولید 45 ساعت برنامه در مرکز صدای مرکز اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این 105 ساعت برنامه تامینی در مرکز سیما و 50 ساعت برنامه تلویزیونی نیز ساخته شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل ادامه داد: در بخش خبر نیز با تاکید به ارائه اخبار مورد نیاز گردشگران 880 خبر در 671 دقیقه تولید شده است.

وی تاکید کرد: این برنامه ها با محور معرفی جاذبه های گردشگری و امکانات توریستی و با هدف ایجاد اوقات مفرح و ارائه اطلاعات کامل برای گردشگران ساخته شده است.

گفتگوی خبری کارشناسی با اعضای ستاد تسهیلات نوروزی

مددی متذکر شد: علاوه بر این گفتگوی ویژه خبری با دستگاههای اجرایی ستاد تسهیلات نوروزی از دیگر بخشهای پر بیننده شبکه سبلان در تعطیلات نوروزی بود.

وی هلال احمر، شهرداری، میراث فرهنگی، حمل و نقل، پلیس راهور و نیروی انتظامی را از جمله دستگاههای اجرایی برشمرد که در طول تعطیلات پوشش کامل خبری از نحوه فعالیت آنها به عموم مردم اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: ارائه گزارش روزانه مرکز کنترل راههای استان از وضعیت راهها و حجم ترافیک و تردد محورهای مواصلاتی توانست در کنترل ترافیک و حمل و نقل مسافران تاثیر گذار باشد.