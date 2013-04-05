دانش هسته ای ایران میدان شکست و تحقیر دشمن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه بخش جوادآباد با توصیه به تقوا افزود: امام علی(ع) فرمودند "از حرام دنیا چشم بپوش تا خدا زشتیهای آن را به تو نمایاند و غافل مباش که لحظه ای از تو غفلت نشود .پس امام می فرماید آنکه چشم حق بین "بصیرت" دارد از حرام دنیا پوشیده است و خداوند این پاداش یعنی حق بینی را به وی عطا فرموده است".

وی بیان داشت: از یک عالم بزرگ که او را تالی تلو معصوم دانسته اند، پرسیدند "چگونه است که شما به هیچ گناهی نزدیک نمی شوید؟ و ایشان فرمود: بنده بوی تعفن گناه را استشمام می کنم، لذا به آن نزدیک نمی شوم و از طرف دیگر کسی که به چیزی علاقه مند شد، عیوب آن چیز را نمی بیند و درک نمی کند هر مقدار هم که عیب داشته باشد او حسن و زیبایی می انگارد" علاقه به دنیای حرام اینگونه است کسی که به آن علاقه مند است بدیهایش را نمی بیند، پس قدری گذشت و قناعت می خواهد تا از حرام دنیا چشم بپوشیم تا خدا زشتیهای آن را به انسان نشان دهد.

امام جمعه بخش جوادآباد ادامه داد: انسان مؤمن همیشه خود را در حضور پروردگار، پیامبر اعظم(ص)، ائمه اطهار(ع) می بیند، لذا شرم دارد که گناه و ترک واجبات کند و حتی شرم دارد کار مکروه انجام دهد، او پیوسته مواظب است.

وی تصریح کرد: حسن خلق جامع بین خیر دنیا و آخرت است و انسان را به سعادت می رساند و یکی از مواردی که به انسان کمک می کند که به حسن خلق برسد، حسن خلق باید در خانواده های اسلامی حاکم بشود که اجرای حقایق اخلاقی در خانواده، فضایی از صفا، صمیمیت، پاکی، سلامت، راحت، امنیت، عشق و محبت به وجود می آورد و زندگی را در تمام شئون بر زن و شوهر از عسل شیرین تر می کند و این مکارم و صفات اخلاقی شعاع صفات حق و حالات انبیا و امامان معصوم و موجب خیر و برکت برای دارنده آن است، اما سیئات اخلاقی، حالاتی ابلیس، شیطانی و علت تلخی زندگی و به هم خوردن عیش و عشرت و باعث ناامنی، تفرقه، جدایی و نفرت مردم از یکدیگر و خرابی دنیا و آخرت است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: پیامبر(ص) فرمود "اولین چیزی که در قیامت در ترازوی عبد می گذارند اخلاق نیک است"؛ آنچه رعایتش در خانه از جانب زن و شوهر لازم است و موجب استحکام زندگی و تداوم صفا و صمیمیت می شود در حدی که لازم باشد اشاره می کنم و از خداوند می خواهم که همه را به صفات اخلاقی آراسته و از سیئات اخلاقی دور بدارد.

علاقه و عشق را خداوند در قلب زن و شوهر نسبت به یکدیگر قرار داد

وی عنوان داشت: از عوامل تحکیم خانواده محبت، مهربانی و عطوفت است که اصل محبت، علاقه و عشق را خداوند در قلب زن و شوهر نسبت به یکدیگر قرار داد و آن را هم از نشانه های وجود خود دانست و این حقیقت نمایانگر عظمت و بزرگی مسئله محبت زن و مرد به خصوص عشق و علاقه مرد به زن است.

امام جمعه جوادآباد افزود: این محبت، عشق و علاقه که در ابتدای ازدواج شکوفا می شود بر مرد و زن لازم است که این نعمت باطنی را و این حالتهای قلبی که موجب خوشی در زندگی و عیش و عشرت و صفا و پاکی است به توسط جانبداری از هم گذشت و خوش اخلاقی و کم توقعی و حفظ شخصیت طرفین و پرهیز از بگومگوهای بی قدر و قیمت حفظ کنند که حفظ بنای عشق عبادت است و خراب کردن خانه محبت گناه و معصیت و موجب عقاب الهی در قیامت و باعث عذاب در زندگی دنیایی است.

وی یادآور شد: انسان دستور دارد به همه کسانی که مستحق عشق، دوستی، محبت و علاقه اند، محبت داشته باشد چه رسد به نزدیک ترین افراد خودش که همسر و فرزندان او هستند؛ محبت در قلب زن نسبت به مرد و عشق در قلب مرد نسبت به زن از نشانه های وجود خدا و از نعمتهای خاص حضرت حق است و روی این حساب حفظ و ازدیاد آن لازم و دوری از علل نابودی آن واجب است.

زندگی نباید به گونه ای باشد که زن و شوهر با هم بسازند

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: زندگی نباید به گونه ای باشد که زن و شوهر با هم بسازند، چون سازش بوی جنگ و سپس تظاهر به صلح از روی ناچاری می دهد، بلکه باید با هم بجوشند و غمخوار یکدیگر باشند و محبت در خانواده حاکم باشد.

وی عنوان کرد: ایمان عوامل محبت در احادیث اسلامی است و امام صادق(ع) فرمود "هرکس به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد و به خاطر خدا عطا کند از کسانی است که ایمانش کامل شده است".

امام جمعه جوادآباد اضافه کرد: در زمان یکی از انبیای الهی خداوند به آن پیامبر وحی کرد که امت شما را به کیفر گناهانشان به زودی عذاب خواهم کرد و پیامبر آن عصر نیز به مردم خبر داد، مردم به فکر چاره افتادند که از عذاب رهایی یابند و بزرگترها گفتند بیاییم هر کدام از خانه خودمان راهی باز کنیم به خانه همسایه یعنی هرکس خانه اش را به خانه همسایه باز کند که اگر عذاب آمد به یکدیگر کمک کنیم، مدتی گذشت، اما عذاب نیامد، مردم از پیامبرشان پرسیدند و او نیز از خداوند که چرا عذاب نیامد؟ خطاب رسید که "وقتی دیدیم مردم به فکر هم و با یکدیگر مهربان هستند، دیگر عذاب را نفرستادیم" پس با محبت و مهربانی تمام مشکلات زندگی و سختیهای دنیایی برطرف خواهد شد و در آخرت نیز از نعمتهای خدا بهره مند خواهیم شد.

تواضع، خوش اخلاقی و احترام به همسر از مصادیق تقواست

امام جمعه جوادآباد در بخش دیگری از سخنانش با توصیه به تقوا گفت: حضرت زهرا(س) فرمود "بهترین شما کسانی هستند که متواضع تر و خوش برخورد تر از همه باشند و بیشتر از همه نسبت به زنان و همسران خود احترام کنند" تواضع و خوش اخلاقی و احترام به همسر از مصادیق تقواست، زیرا همین محبت و احترام به همسر علقه بین آن دو را محکم می سازد و این خود موجب دفع بسیاری از زمینه های فساد در جامعه می شود.

وی افزود: زن و شوهر نیاز به محبت و احترام همدیگر دارند و اگر محبت و احترام بین آن دو حاکم نباشد، رابطه آنها کدرتر می شود و از خدا دور و به شیطان نزدیک می شوند و چه بسا باب بی عفتی و بی حجابی باز می شود و در نهایت مفسده هایی در انتظار خانواده هایی است که مهر و محبت در آنها نیست و این کمبود محبت و احترام رفته رفته باعث می شود تا زن فکر کند که شوهرش دیگر مانند سابق او را دوست ندارد و یا برعکس اینجاست که شیطان وارد می شود و این خانواده را به انحراف می کشاند و در نهایت کار به آنجا ختم می شود که نباید بشود، پس تقوا به معنی رعایت کردن اخلاق اسلامی به خصوص در خانواده است.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به مذاکرات آلماتی 2 و ادامه مقاومت ملت ایران بیان داشت: تیم مذاکره کننده ایران در آلماتی حضور دارد و با گروه 1+5 مذاکره خواهد داشت، باید توجه داشته باشیم که 20 فروردین ماه سال 1385 خبر دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز اعلام شد و روز 20 فروردین را روز ملی فناوری هسته ای نامگذاری کردند و این موفقیت بزرگ در فناوری هسته ای و پیشرفتهای بعدی قبل از همه مرهون تصمیمات و سیاستهای مدبرانه و دوراندیشانه ای بوده است که توسط مقام معظم رهبری در رفع و تعلیق از تأسیسات هسته ای کشورمان صورت گرفت و نشان داد که پایداری و مقاومت در مقابل خواسته نامشروع دیگران، خودباوری و اعتماد نیروهای خلاق کشور می تواند قله های دانش پیشرفته هسته ای در حداقل زمان ممکن فتح شود.

ایران در حوزه تولید انرژی هسته ای به عنوان هشتمین کشور در جهان مطرح است

وی ادامه داد: اکنون ایران در حوزه تولید انرژی هسته ای به عنوان هشتمین کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته ای در جهان مطرح است و از این دانش در راستای اهداف صلح آمیز طبق قوانین و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی بهره می برد.

امام جمعه جوادآباد تصریح کرد: هم اکنون دانش هسته ای ایران نماد اقتدار و خودباوری ملت و مردم شده است و همچنین میدان شکست و تحقیر دشمن نیز است، چون با وجود تمام فشارها، تهدیدات، تحریمها، حمله نظامی و جنگ تبلیغاتی که آمریکا و غرب علیه ایران اعمال کردند ایران به پیشرفتهای چشم گیری دست پیدا کرده است و قدرتهای زورگو از ایران هسته ای نمی ترسند، چون در زمان حکومت پهلوی کشورهای غربی ایران را به عنوان نخستین اولویت برخورداری از انرژی اتمی در منطقه خاورمیانه اعلام کردند و در کوتاه ترین مدت نخستین پروژه عملیاتی فناوری هسته ای در بوشهر با حمایت آمریکا کلید خورد، بلکه آنها از ایران اسلامی مترقی تأثیرگذار بر ملتها می ترسند.

آمریکا از مردم مسلمان مترقی و تأثیرگذار می ترسد

وی اضافه کرد: آمریکا از مردم مسلمان مترقی و تأثیرگذار می ترسد و تلاش می کند که موضوع هسته ای را بهانه قرار دهد و به اهداف شوم و شیطانی خود برسد، نگاه آمریکا این است که وقتی یک پیشنهاد علنی روی میز مذاکره قرار بگیرد یا آن نظام پیشنهاد را می پذیرد که به مراد خود رسیده اند و یا اینکه نظام مقاومت می کند که از بخش دوم اگر اتفاق بیفتد دشمن می تواند بین نظام و مردم شکاف ایجاد کند و مردم را در مقابل نظام قرار بدهد و این شکاف سیاسی را به فضای انتخابات 92 بکشاند و یک پروژه ایده آل برای آمریکاست که از طریق انتخابات بتواند با تلاشهای صورت گرفته ملت را علیه نظام بشوراند.

حجت الاسلام حسینی تأکید کرد: ملت ایران انتخابات که پایه نظام است را مدیریت خواهند کرد و با آرامش کامل به انتخابات ورود پیدا می کنند و انتخاباتی که برازنده نظام است را برگزار خواهند کرد و آن روز، روز مرگ استکبار است.

ملت ایران یک ملت استثنایی است

وی افزود: غربیها هنوز نفهمیدند که ملت ایران یک ملت استثنایی است و به خاطر شکم، انقلاب نکرده که با تحریمها عقب نشینی کند، بلکه ملت ایران همان طور که 34 سال زیر سایه ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عزت زندگی کرده از این به بعد هم مطیع ولایت خواهد بود و برای حفظ نظام در مقابل هر توطئه و تحریم و تهدیدی شجاعانه و عزتمندانه خواهد ایستاد و آمریکا و غرب را به زانو در خواهد آورد.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به روز 20 فروردین سالروز قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا گفت: اکنون بیش از سه دهه از قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا و فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا که تحت عنوان تحریمهای یکجانبه و چند جانبه علیه ایران به وجود آورده است، می گذرد، سئوال این است که آیا آمریکا با قطع رابطه سیاسی و اقتصادی به اهداف خود رسیده است یا نه؟ تلاش دشمن برای ملت ایران زحمت آفرین بوده، اما نتوانسته به هدف خود برسد و مانع پیشرفت ملت ایران بشود و یکی از نمونه های آن اینکه دشمنان ملت ایران که با حمایت آمریکا دنبال تجزیه طلبی بودند، اکنون به زباله دان تاریخ فرستاده شده اند.

تحریمها باعث شد ایران بدون اتکا به غرب راه خویش را به سوی سعادت پیدا کند

وی ادامه داد: تحریمها ملت ایران را به خودباوری، استقلال و جدا کردن ملت ایران از وابستگی به خارج و وابستگی به منابع نفتی و... دستاوردهای فراوان علمی و فناوریهای مختلف رساند که اینها نشانگر آن است که ایران بدون اتکا به غرب راه خویش را به سوی سعادت مورد نظر خویش پیدا کند.

امام جمعه جوادآباد تصریح کرد: اگر فشارهای دشمن حالت فرسایشی داشت، باید ملت فرسوده می شد نه توانمندتر؛ اگر ملت ایران را با ایادی آمریکا در منطقه مقایسه کنیم خواهیم دید که ملت ایران که زیر سایه آمریکا نبوده به چه عزت و پیشرفتی رسیده است و کشورهای که زیر سایه آمریکا زندگی کرده اند، مانند عربستان سعودی که با وضع اسفبار سیاسی و اجتماعی به سر می برد که کشور عربستان زیر چکمه آل سعود آمریکایی از هیچ آزادی برخوردار نیست و بسیاری از حقوق اولیه انسانها رعایت نمی شود.

وی اضافه کرد: همینطور لیبی، بحرین و... که از حمایت آمریکا بهره مند بودند به چه وضعی افتادند، اگر یک نگاهی به منطقه بیاندازیم چهره ظالمانه و شیطانی آمریکا را خواهیم دید، مثلا در حمایت همه جانبه از اسرائیل که موجب تعرضات رژیم صهیونیستی به غزه و نقض آتش بس شده، در سوریه که تروریستها و مخالفان از حمایت آمریکا برخوردارند و همچنین در بحرین چه طور شیعیان را به شهادت می رسانند و در عراق و ... که تمام اقدامات ننگین آمریکا و غرب را محکوم می کنیم.

اگر دشمن پیروز میدان بود، اینقدر آرزوی مذاکره و رابطه با ایران را نداشت

حجت الاسلام حسینی یادآور شد: این را بدانید اگر دشمن پیروز میدان بود، اینقدر آرزوی مذاکره و رابطه با ایران را نداشت؛ حرف آخر ملت ایران که حرف امام(ره) بوده این است که "ما تا آخر ایستاده ایم و با آمریکا رابطه برقرار نخواهیم کرد مگر آدم شود و از ظلم کردن دست بردارد".

وی با اشاره به روز هنر انقلاب اسلامی گفت: به مناسبت سالروز شهادت بسیجی، شهید سید مرتضی آوینی مقام معظم رهبری فرمودند "زبان رسای هنر را در خدمت اسلام و انقلاب و برای تعالی افکار مردم به کار گیرید" شهید آوینی این گونه بود خداوند نیز او را قبول کرد، چون او هنر خود را به دور از هیاهوهای سیاسی و خودنماییهای شیطانی و فقط برای خدا به جهاد بر می خواست و خود را فدای اهداف الهی کرد نه هوای نفس، پس هنرمندان باید این گونه باشند تا بی دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند.

امام جمعه جوادآباد در رابطه با روز سلامتی بیان کرد: حضرت علی(ع) فرمود "هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست" و همچنین پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود "خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد".

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به مسئولان بخش و شهرستان توصیه می کنم که برای رفع مشکلات مردم بخش به خصوص کشاوزان و دامداران تلاش بیشتری بکنند تا خدای نکرده کشاورزان متضرر نشوند، چون که برخی نگرانیها و شکایاتی را منتقل کرده اند که امید است هرچه زودتر مشکلات آنها مرتفع بشود.

تمام مساجد و هیئتها در آستانه ایام فاطمیه فعال باشند

حجت الاسلام حسینی با اشاره به ایام فاطمیه اضاف کرد: با توجه به اینکه در آستانه ایام فاطمیه دوم هستیم می طلبد که همه مساجد و هیئتها در این ایام فعال باشند و برنامه های عزاداری و سخنرانی را برگزار کنند و همچنین شهرداری نسبت به فضای شهر و نصب پرچم و... اقدام کنند و همچنین آموزش و پرورش باید برنامه های سخنرانی و... راجع به ایام فاطمیه داشته باشد و دانش آموزان را با معارف حضرت زهرا(س) بیشتر آشنا کند.