حماسه سیاسی و اقتصادی نقشه راه کشور/ حماسه ای بزرگ در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شریعتی، ظهر جمعه در جلسه مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان خراسان‏ رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نامگذاری حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نقشه راه کشور است و فرمایشات مقام معظم رهبری باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی خراسان‌‎رضوی افزود: امروز تبعیت از فرمایشات رهبری در زمینه سیاسی و اقتصادی به منظور تبدیل شدن به یک حماسه بزرگ ضروری است و در حال حاضر مسئولان باید تمامی تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت کشور و سربلندی ایران اسلامی به کار ببندند.

حجت الاسلام شریعتی با تاکید بر اینکه در آستانه برگزاری انتخابات حماسه پرشور سیاسی رقم خواهد خورد، گفت: بی تردید مردم نظام اسلامی باری دیگر با حضور پرشور و حداکثری خود در صحنه، یک بار دیگر دشمنان و بدخواهان نظام را مأیوس و ناامید می‏کنند.

وی بیان کرد: انتخابات صحنه ای است که همه اقشار با حضور پرشور خود حضور حماسی را رقم می زنند و در راستای شعار سال حرکت خواهند کرد.

رئیس شورای قضایی خراسان‌‎رضوی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان با بینشی بی‏ نظیر، ضمن جمع‌بندی توفیقات نظام در حوزه‎های مختلف، نقشه راه آینده کشور را به خوبی تبیین فرمودند و تبعیت از این فرامین حماسه ای را ایجاد خواهد کرد.