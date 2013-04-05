دستاوردهای هسته ای بازیچه اهداف جناحی و انتخاباتی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام‏ محمد علاءالدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند اظهار داشت: امروز در آستانه ایامی مانند 20 فروردین به عنوان روز "ملی فناوری هسته ای"، آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران و قطع رابطه کشورمان با این زروگوی تاریخ قرار داریم.

وی ادامه داد: هرگز نباید فراموش کرد که قطع رابطه با ایالات متحده آمریکا بسترساز دستاوردهای متعدد، بی شمار و بزرگی از جمله فناوری هسته ای بود.

حجت ‏الاسلام‏ علاءالدینی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در میان، چرخه بومی دانش هسته ای کشورمان است، این علوم حساس و مهم جهانی که ایران را در ردیف هشت کشور پیشگام دارنده آن قرار می دهد، عنصری وارداتی و وابسته به دیگران نیست.

وی افزود: حال این دستاورد بزرگ ملی نباید مورد استفاده جناحی قرار گیرد و افتخارات آن نباید خدای نکرده ابزار بازیهای سیاسی و انتخاباتی باشد.

تلاش غرب برای بی نتیجه ماندن مذاکرات

نماینده ولی فقیه در دماوند با اشاره به سلسله مذاکرات گذشته ایران با گروه 1+5 و همچنین مذاکرات "آلماتی 2" بیان داشت: سال گذشته چهار مذاکره بین ایران و غرب در استانبول، بغداد، روسیه و آلماتی انجام شد.

وی ادامه داد: طی مذاکرات روسیه چهره ای طلبکارانه از سوی گروه 1+5 دیده شد که نتیجه آن تشدید فشارهای همه جانبه هشت ماهه از سوی دشمنان بود.

وی عنوان کرد: حال در آستانه مذاکرات آتی تلاش غرب همراه با اتهام زنی به ایران در قالب سخنان اخیر یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی به عنوان خطی تبلیغاتی برای فشار بیشتر بر کشورمان مبنی بر تلاش احتمالی مخفیانه برای دستیابی به سلاح هسته ای، بی نتیجه ماندن این گفتگوهاست.

حجت ‏الاسلام‏ علاءالدینی اضافه کرد: در این بین مطالبه اصلی مردم از مسئولان این است که به هیچ عنوان نباید از حقوق حقه امت اسلامی ایران کوتاه آمد.

وی گفت: نه تنها نباید از لبخند دروغین و اخم توخالی غرب ترسید، بلکه باید سرنوشتمان را با دستان خود رغم زده و از مواضع روشن، واضح و مستند برگرفته از فتوای تاریخی رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر حرام دانستن برخورداری و استفاده از تسلیحات هسته ای خویش دفاع کنیم.

لزوم نشان دادن حسن عمل از سوی 1+5

نماینده ولی فقیه در دماوند بر لزوم نشان دادن حسن عمل از سوی گروه مذاکره کننده غربی با طرف ایرانی در مذاکرات هسته تأکید کرد و بیان داشت: نمی توان تنها با تکیه بر حرفهای مسئولان غربی به حسن نیت آنها پی برد، بلکه باید این مهم در میدان عمل ثابت شود.

وی خط قرمزهای ایران در مذاکرات آتی هسته ای را شاخصهایی مهم در مذاکرات خواند و افزود: فعالیت هسته ای به عنوان یک فناوری نوین حق امت اسلامی ایران و همه ملل جهان است و درخواستی خارج از این حوزه بی شک مطالبه ای مردود است.

امام جمعه دماوند تصریح کرد: البته در این میان، باب مذاکره در خصوص درجه خلوص اورانیوم غنی سازی شده بالای 20 درصد را می توان مفتوح دانست.

شناسایی ویژگیهای حماسه تاریخی

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر فرزانه انقلاب اضافه کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" مزین شد.

نماینده ولی فقیه در دماوند در قیاسی گذرا میان دو نامگذاری امسال و سال گذشته یادآور شد: تکلیف در قالب نامگذاری سال گذشته بیشتر بر مسئولان بود، اما امروز در بحث حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تکلیف بیش از هر چیز بر مردم است.

وی افزود: مردم عاشق اهل بیت(ع) ایران اسلامی به حماسه سازی در عرصه های مختلف شهره جهانیان هستند و می توانند از این داشته های خود به خوبی استفاده کنند.

امام جمعه دماوند بیان کرد: باید ویژگیهای بارزی همانند گذشت، بصیرت، توکل، مقاومت، آمادگی تحمل سختیها، تمرکز بر اهداف مقدس و... حماسه های بزرگی مانند صحنه عاشورا را به خوبی شناسایی و تبیین کرد تا با درس گیری از آن مکتب الهی برای سالی مملو از موفقیت کوشید.

وی اضافه کرد: با تحقق چنین ویژگیهایی بی شک دستاوردهای بزرگی همچون شکست راهبردهای دشمن مقابل ایران، تثبیت موقعیت اسلام راستین، برگزاری انتخاباتی باشکوه مطابق با آرمانهای انقلاب اسلامی، تقویت روحیه ملی، ناامیدی دشمن از اعمال تحریمها، بسترسازی برای گزینش مجریانی توانا و آمادگی برای برنامه ریزیهای صحیح و آینده نگر محقق می شود.

حجت الاسلام علاءالدینی تأکید کرد: نباید این نکته حائز اهمیت از یادها به دور ماند که حماسه سازی با قانون گرایی تحقق می یابد و قانون گریزی با چنین اهدافی همسو نیست.