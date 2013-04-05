بازگشایی آزادراه تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک درون شهری چالوس داشت

ایوب صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سعی شد با تلاش مستمر و ارائه خدمات بیشتر و بهتر از سوی دوایر مختلف شهرداری در راستای رفاه حال مسافرین اقدام کنیم که خوشبختانه ارایه خدمات به بهترین نحو در سطح شهر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه فضای شهر برای خدمت رسانی به مسافران نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر بوده است گفت: بخشی از شهر بازی در ساحل دریای چالوس راه اندازی شده که مورد استقبال همشهریان و مسافران نوروزی واقع شد.

شهردار چالوس با اشاره به فعالیت شبانه روزی در پاکسازی و جمع آوری زباله در این ایام تصریح کرد: طرح دریای چالوس نیز توسط بخش خصوصی روزهای شلوغی را پشت سر گذاشته و خدمات رسانی در این بخش نیز با نظارت مستمر ماموران شهرداری به نحو مطلوب صورت پذیرفت.

صالحی با تاکید بر اینکه بازگشایی قطعه چهارم آزدراه تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک درون شهری چالوس داشته است اظهارداشت: در گذشته ورودی و خروجی مسافران از یک نقطه صورت می گرفت که با بازگشایی قطعه چهارم آزادراه هم اکنون ورودی و خروجی در دو محور انجام می شود.